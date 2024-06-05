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"Несколько минут". СМИ узнали, что ждет западных инструкторов на Украине
"Несколько минут". СМИ узнали, что ждет западных инструкторов на Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Несколько минут". СМИ узнали, что ждет западных инструкторов на Украине
Россия ликвидирует направленные на Украину инструкторов из стран Запада гиперзвуковыми ракетами, считает военный эксперт Драго Боснич. Об этом он написал в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:34+0300
2024-06-05T12:34+0300
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Россия ликвидирует направленные на Украину инструкторов из стран Запада гиперзвуковыми ракетами, считает военный эксперт Драго Боснич. Об этом он написал в статье для InfoBRICS.Он отметил, что, стремясь избежать прямого ответа Москвы, президент Франции Эммануэль Макрон хочет обозначения этих военнослужащих из стран НАТО как "военных советников" и "инструкторов". При этом французский лидер настаивает, что этих военных разместят в западной части Украины или, по крайней мере, вдали от линии фронта, "где они будут в безопасности". "Очевидно, никто, похоже, не уведомил французского лидера о том, что гиперзвуковые ракеты Москвы могут этому предположению противоречить", — сказано в материале.По мнению Боснича, западных инструкторов ожидает такая же судьба, как и ранее прибывших на Украину наемников. Он подчеркнул, что российские спецслужбы "стали весьма искусны" в обнаружении и уничтожении военнослужащих НАТО на Украине, в том числе путем наведения на их позиции гиперзвуковых ракет. "Благодаря их (ракет — ред.) огромной скорости у них (инструкторов — ред.) есть всего несколько минут, чтобы спастись, прежде чем их уничтожат", — добавил эксперт.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможную отправку на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже там работают и являются законной целью российской армии.
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нато, россия, сво
Вооружения, НАТО, РОССИЯ, СВО
"Несколько минут". СМИ узнали, что ждет западных инструкторов на Украине
InfoBRICS: западные инструкторы на Украине будут уничтожены ракетами ВС России
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ.
Россия ликвидирует направленные на Украину инструкторов из стран Запада гиперзвуковыми ракетами, считает военный эксперт Драго Боснич. Об этом он написал в статье
для InfoBRICS.
Он отметил, что, стремясь избежать прямого ответа Москвы, президент Франции Эммануэль Макрон хочет обозначения этих военнослужащих из стран НАТО как "военных советников" и "инструкторов". При этом французский лидер настаивает, что этих военных разместят в западной части Украины или, по крайней мере, вдали от линии фронта, "где они будут в безопасности".
"Очевидно, никто, похоже, не уведомил французского лидера о том, что гиперзвуковые ракеты Москвы могут этому предположению противоречить", — сказано в материале.
По мнению Боснича, западных инструкторов ожидает такая же судьба, как и ранее прибывших на Украину наемников. Он подчеркнул, что российские спецслужбы "стали весьма искусны" в обнаружении и уничтожении военнослужащих НАТО на Украине, в том числе путем наведения на их позиции гиперзвуковых ракет.
"Благодаря их (ракет — ред.) огромной скорости у них (инструкторов — ред.) есть всего несколько минут, чтобы спастись, прежде чем их уничтожат", — добавил эксперт.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможную отправку на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже там работают и являются законной целью российской армии.
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