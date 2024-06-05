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Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах
Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на состоявшихся... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:42+0300
2024-06-05T17:51+0300
индия
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владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на состоявшихся всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что "это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета".По словам Путина, Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели. Он также выразил уверенность, что интересам дружественных народов двух стран отвечает дальнейшее наращивание традиционного взаимовыгодного сотрудничества, наполнение его новым содержанием.Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования вновь подтвердили "личный высокий политический авторитет" Моди, а также поддержку проводимого курса на ускоренное социально-экономическое развитие Индии и защиту ее интересов на мировой арене.Путин также отметил, что рассчитывает на продолжение с Моди откровенного диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.Он пожелал индийскому премьеру новых успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия. Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем особо привилегированного стратегического партнерства двух стран. Стороны условились продолжать конструктивное личное взаимодействие.По итогам прошедших в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, что на 32 меньше нужного для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. При этом, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", данное объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
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индия, россия, владимир путин, нарендра моди
ИНДИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
17:42 05.06.2024 (обновлено: 17:51 05.06.2024)
 
Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах

Путин поздравил премьера Индии Моди с победой его партии на выборах в парламент

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на состоявшихся всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что "это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета".
По словам Путина, Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели. Он также выразил уверенность, что интересам дружественных народов двух стран отвечает дальнейшее наращивание традиционного взаимовыгодного сотрудничества, наполнение его новым содержанием.
Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования вновь подтвердили "личный высокий политический авторитет" Моди, а также поддержку проводимого курса на ускоренное социально-экономическое развитие Индии и защиту ее интересов на мировой арене.
Путин также отметил, что рассчитывает на продолжение с Моди откровенного диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Он пожелал индийскому премьеру новых успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем особо привилегированного стратегического партнерства двух стран. Стороны условились продолжать конструктивное личное взаимодействие.
По итогам прошедших в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, что на 32 меньше нужного для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. При этом, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", данное объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Индия - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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ИНДИЯРОССИЯВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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