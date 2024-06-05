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Премьер-министр Индии подал в отставку - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Премьер-министр Индии подал в отставку
Премьер-министр Индии подал в отставку - 05.06.2024, ПРАЙМ
Премьер-министр Индии подал в отставку
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал прошение об отставке вместе с кабинетом министров после встречи с президентом страны Драупади Мурму. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:27+0300
2024-06-05T12:27+0300
политика
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал прошение об отставке вместе с кабинетом министров после встречи с президентом страны Драупади Мурму."Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров", — сказано в сообщении секретариата президента.По итогам выборов в парламент партия Моди получила 240 мест, что недостаточно для образования простого большинства в 272 голоса. Тем не менее, благодаря поддержке партий, входящих в Национальный демократический альянс, который возглавляет Моди, политический альянс получил 292 места, что позволяет сформировать новое правительство.Президент в свою очередь приняла отставку, но призвала правительство продолжать исполнение обязанностей до формирования нового кабинета министров.3 сентября 2013 года Нарендра Моди был назван кандидатом в премьер-министры Индии от Бхаратия джаната парти и возглавил предвыборную кампанию на парламентских выборах 2014 года.
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индия, нарендра моди
Политика, ИНДИЯ, Нарендра Моди
12:27 05.06.2024
 
Премьер-министр Индии подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

© POOL | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди
© POOL
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал прошение об отставке вместе с кабинетом министров после встречи с президентом страны Драупади Мурму.
"Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров", — сказано в сообщении секретариата президента.
По итогам выборов в парламент партия Моди получила 240 мест, что недостаточно для образования простого большинства в 272 голоса. Тем не менее, благодаря поддержке партий, входящих в Национальный демократический альянс, который возглавляет Моди, политический альянс получил 292 места, что позволяет сформировать новое правительство.
Президент в свою очередь приняла отставку, но призвала правительство продолжать исполнение обязанностей до формирования нового кабинета министров.
3 сентября 2013 года Нарендра Моди был назван кандидатом в премьер-министры Индии от Бхаратия джаната парти и возглавил предвыборную кампанию на парламентских выборах 2014 года.
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