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Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин
Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин
Москва и Пхеньян проводят самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого за 24... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:33+0300
2024-06-19T12:33+0300
2024-06-19T12:33+0300
владимир путин
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян проводят самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого за 24 года официального визита в Северную Корею.По его словам, вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства", - подчеркнул Путин. Ситуация на Корейском полуострове носит напряженный характер. В конце прошлого года Сеул частично приостановил действие пакта о снижении напряженности из-за успешного запуска первого северокорейского разведывательного спутника.
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владимир путин, ким чен ын, кндр
Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР
Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин
Путин: Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата
ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян проводят самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого за 24 года официального визита в Северную Корею.
По его словам, вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства", - подчеркнул Путин.
Ситуация на Корейском полуострове носит напряженный характер. В конце прошлого года Сеул частично приостановил действие пакта о снижении напряженности из-за успешного запуска первого северокорейского разведывательного спутника.