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Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин

Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин - 19.06.2024, ПРАЙМ

Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин

Москва и Пхеньян проводят самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого за 24... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:33+0300

2024-06-19T12:33+0300

2024-06-19T12:33+0300

владимир путин

ким чен ын

кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян проводят самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого за 24 года официального визита в Северную Корею.По его словам, вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства", - подчеркнул Путин. Ситуация на Корейском полуострове носит напряженный характер. В конце прошлого года Сеул частично приостановил действие пакта о снижении напряженности из-за успешного запуска первого северокорейского разведывательного спутника.

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владимир путин, ким чен ын, кндр