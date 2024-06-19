Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240619/diktat--849300750.html
Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин
Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин
Москва и Пхеньян проводят самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого за 24... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:33+0300
2024-06-19T12:33+0300
владимир путин
ким чен ын
кндр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849284228_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_410b9627fcf32ee2bc8aa5cde32628c0.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян проводят самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого за 24 года официального визита в Северную Корею.По его словам, вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства", - подчеркнул Путин. Ситуация на Корейском полуострове носит напряженный характер. В конце прошлого года Сеул частично приостановил действие пакта о снижении напряженности из-за успешного запуска первого северокорейского разведывательного спутника.
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849284228_202:0:2705:1877_1920x0_80_0_0_f8434995bc1417a759b0b30ef41ead76.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, ким чен ын, кндр
Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР
12:33 19.06.2024
 
Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата, предупредил Путин

Путин: Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян проводят самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого за 24 года официального визита в Северную Корею.
По его словам, вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства", - подчеркнул Путин.
Ситуация на Корейском полуострове носит напряженный характер. В конце прошлого года Сеул частично приостановил действие пакта о снижении напряженности из-за успешного запуска первого северокорейского разведывательного спутника.
 
Владимир ПутинКим Чен ЫнКНДР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала