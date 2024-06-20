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Госдума в первом чтении повышает ставку налога на прибыль организаций

Госдума в первом чтении повышает ставку налога на прибыль организаций - 20.06.2024, ПРАЙМ

Госдума в первом чтении повышает ставку налога на прибыль организаций

Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, предусматривающие в том числе увеличение ставки... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:03+0300

2024-06-20T15:03+0300

2024-06-20T15:03+0300

налоги

госдума

прибыль

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, предусматривающие в том числе увеличение ставки налога на прибыль организаций до 25% с 20%. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, повышает ставку налога на прибыль только в ее федеральной части - до 8% с 3%. По оценке разработчиков, это даст федеральному бюджету в 2025-2027 годах дополнительно порядка 5 триллионов рублей, в том числе 1,6 триллиона - в 2025 году. Ставка налога в региональной части сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счет снижения ее федеральной части до 7%. При этом сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства. Одновременно вводится федеральный инвестиционный вычет, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Категории налогоплательщиков, имеющих право на вычет, и объектов, к которым он применяется, а также условия и порядок определения его размера также установит кабмин. Этот вычет не смогут получить иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ, компании – участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений, кредитные организации. Претендовать на вычет не смогут и организации – производители подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей, мотоциклов, жидкой стали, этана, сжиженного углеводородного газа, подакцизных нефтепродуктов, нефтяного сырья, подакцизного винограда). Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР, а также по расходам, формирующим первоначальную стоимость основных средств, относящихся к российскому высокотехнологичному оборудованию. А для российских IT-организаций в 2025-2027 годах федеральная часть налога на прибыль устанавливается в размере 5%, региональная – 0%. Для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия: неуплаченные в результате дробления налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. А единый тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%. Также для дальнейшего развития малого бизнеса увеличивается порог для применения упрощенной системы налогообложения: по доходам - до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов рублей, с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. Ожидается, что это позволит дополнительно направить в бюджет в 2025-2027 годах порядка 1,1 триллиона рублей, в том числе 348 миллиардов рублей в 2025 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, прибыль