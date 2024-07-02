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Акционеры ПАО "ГАЗ" решили не выплачивать дивиденды - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Акционеры ПАО "ГАЗ" решили не выплачивать дивиденды
Акционеры ПАО "ГАЗ" решили не выплачивать дивиденды - 02.07.2024, ПРАЙМ
Акционеры ПАО "ГАЗ" решили не выплачивать дивиденды
Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, следует из сообщения автопроизводителя. | 02.07.2024, ПРАЙМ
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дивиденды
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, следует из сообщения автопроизводителя."По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО "ГАЗ" за 2023 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
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дивиденды
дивиденды
14:09 02.07.2024 (обновлено: 14:12 02.07.2024)
 
Акционеры ПАО "ГАЗ" решили не выплачивать дивиденды

Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, следует из сообщения автопроизводителя.
"По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО "ГАЗ" за 2023 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
 
дивиденды
 
 
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