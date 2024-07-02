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Акционеры ПАО "ГАЗ" решили не выплачивать дивиденды
Акционеры ПАО "ГАЗ" решили не выплачивать дивиденды - 02.07.2024, ПРАЙМ
Акционеры ПАО "ГАЗ" решили не выплачивать дивиденды
Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, следует из сообщения автопроизводителя. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:09+0300
2024-07-02T14:09+0300
2024-07-02T14:12+0300
дивиденды
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, следует из сообщения автопроизводителя."По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО "ГАЗ" за 2023 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
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дивиденды
Акционеры ПАО "ГАЗ" решили не выплачивать дивиденды
Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, следует из сообщения автопроизводителя.
"По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО "ГАЗ" за 2023 год не выплачивать", - говорится в сообщении.