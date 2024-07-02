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В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди
В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди
Россия и Индия обладают политической волей, чтобы развивать взаимовыгодные отношения в разных сферах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий | 02.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают политической волей, чтобы развивать взаимовыгодные отношения в разных сферах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать (между Россией и Индией), на что имеется обоюдная политическая воля", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь российского президента также добавил, что одними из приоритетных в повестке российско-индийских отношений являются вопросы региональной и глобальной безопасности. Песков заявил, что визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится уже на финальной стадии подготовки. По его словам, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже.
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россия, индия, нарендра моди
РОССИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди
13:31 02.07.2024 (обновлено: 14:25 02.07.2024)
 
В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди

Песков: визит премьера Индии Моди находится в финальной стадии подготовки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают политической волей, чтобы развивать взаимовыгодные отношения в разных сферах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать (между Россией и Индией), на что имеется обоюдная политическая воля", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь российского президента также добавил, что одними из приоритетных в повестке российско-индийских отношений являются вопросы региональной и глобальной безопасности.
Песков заявил, что визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится уже на финальной стадии подготовки. По его словам, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков
Вчера, 12:40
 
РОССИЯИНДИЯНарендра Моди
 
 
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