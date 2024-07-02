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В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди

В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди

Россия и Индия обладают политической волей, чтобы развивать взаимовыгодные отношения в разных сферах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:31+0300

2024-07-02T13:31+0300

2024-07-02T14:25+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают политической волей, чтобы развивать взаимовыгодные отношения в разных сферах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать (между Россией и Индией), на что имеется обоюдная политическая воля", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь российского президента также добавил, что одними из приоритетных в повестке российско-индийских отношений являются вопросы региональной и глобальной безопасности. Песков заявил, что визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится уже на финальной стадии подготовки. По его словам, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже.

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россия, индия, нарендра моди