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В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди
В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди
Россия и Индия обладают политической волей, чтобы развивать взаимовыгодные отношения в разных сферах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:31+0300
2024-07-02T13:31+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают политической волей, чтобы развивать взаимовыгодные отношения в разных сферах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать (между Россией и Индией), на что имеется обоюдная политическая воля", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь российского президента также добавил, что одними из приоритетных в повестке российско-индийских отношений являются вопросы региональной и глобальной безопасности. Песков заявил, что визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится уже на финальной стадии подготовки. По его словам, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже.
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россия, индия, нарендра моди
РОССИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди
В Кремле рассказали о "политической воле" перед визитом Моди
Песков: визит премьера Индии Моди находится в финальной стадии подготовки
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают политической волей, чтобы развивать взаимовыгодные отношения в разных сферах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать (между Россией и Индией), на что имеется обоюдная политическая воля", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь российского президента также добавил, что одними из приоритетных в повестке российско-индийских отношений являются вопросы региональной и глобальной безопасности.
Песков заявил, что визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится уже на финальной стадии подготовки. По его словам, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже.
Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков