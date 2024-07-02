https://1prime.ru/20240702/vengriya-849660082.html
Песков прокомментировал контакты с Будапештом перед поездкой Орбана в Киев
Песков прокомментировал контакты с Будапештом перед поездкой Орбана в Киев - 02.07.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал контакты с Будапештом перед поездкой Орбана в Киев
Администрация премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не контактировала с администрацией президента России перед его поездкой в Киев. Об этом заявил официальный | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:25+0300
2024-07-02T13:25+0300
2024-07-02T14:17+0300
политика
россия
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Администрация премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не контактировала с администрацией президента России перед его поездкой в Киев. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, не было", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о контактах с венгерской столицей.Кроме того, в Кремле не ожидают ничего от визита Орбана в Киев и считают, что он будет отстаивать интересы своей страны в контексте обязанностей Европейского союза.Орбан направился в свой первый визит в Киев за последнее десятилетие, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и двусторонние отношения.
https://1prime.ru/20240701/evrosoyuz-849644848.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4966fe19b67451023390fc63f85e56b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ
Песков прокомментировал контакты с Будапештом перед поездкой Орбана в Киев
Песков: Будапешт не контактировал с Москвой перед поездкой Орбана в Киев
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Администрация премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не контактировала с администрацией президента России перед его поездкой в Киев. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, не было", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о контактах с венгерской столицей.
Кроме того, в Кремле не ожидают ничего от визита Орбана в Киев и считают, что он будет отстаивать интересы своей страны в контексте обязанностей Европейского союза.
Орбан направился в свой первый визит в Киев за последнее десятилетие, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и двусторонние отношения.
Орбан назвал причину спада экономики ЕС