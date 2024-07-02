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Песков прокомментировал контакты с Будапештом перед поездкой Орбана в Киев

Песков прокомментировал контакты с Будапештом перед поездкой Орбана в Киев - 02.07.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал контакты с Будапештом перед поездкой Орбана в Киев

Администрация премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не контактировала с администрацией президента России перед его поездкой в Киев. Об этом заявил официальный | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:25+0300

2024-07-02T13:25+0300

2024-07-02T14:17+0300

политика

россия

венгрия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Администрация премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не контактировала с администрацией президента России перед его поездкой в Киев. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, не было", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о контактах с венгерской столицей.Кроме того, в Кремле не ожидают ничего от визита Орбана в Киев и считают, что он будет отстаивать интересы своей страны в контексте обязанностей Европейского союза.Орбан направился в свой первый визит в Киев за последнее десятилетие, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и двусторонние отношения.

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