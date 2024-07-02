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Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций
Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций - 02.07.2024, ПРАЙМ
Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций
Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%, рассказали РИА Новости аналитики "ВТБ Мои инвестиции" в рамках | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:44+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%, рассказали РИА Новости аналитики "ВТБ Мои инвестиции" в рамках презентации инвестиционной стратегии брокера на третий квартал. "Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%. Дивидендные выплаты государственных компаний с комфортной долговой нагрузкой и при этом имеющих фиксированный уровень дивидендных выплат могут выглядеть более защищенными на горизонте 12 месяцев. С другой стороны, промежуточные выплаты частных компаний за 2024 год могут быть выше наших ожиданий на фоне повышения налоговой нагрузки", - отмечают аналитики. Процент повторного инвестирования дивидендных выплат в рынок может быть ниже исторического уровня и составит 20-30%, тем не менее речь идет о более чем 100 миллиардах рублей чистого притока капитала на рынок, оценивают аналитики. В сочетании с выплатами по заблокированным иностранным ценным бумагам в августе это может стать драйвером подъема индекса Мосбиржи в конце лета-начале осени, полагают они. "По нашим оценкам, в последующие 12 месяцев наибольшая дивидендная доходность ожидается у акций ТМК (22%), префов "Сургутнефтегаза" (19%) и у бумаг "Алросы" (17%)", - резюмируют аналитики "ВТБ Мои инвестиции".
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россия, акции
Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций
"ВТБ Мои инвестиции": дивдоходность рынка акций РФ на 12 месяцев составит 8,7%
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%, рассказали РИА Новости аналитики "ВТБ Мои инвестиции" в рамках презентации инвестиционной стратегии брокера на третий квартал.
"Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%. Дивидендные выплаты государственных компаний с комфортной долговой нагрузкой и при этом имеющих фиксированный уровень дивидендных выплат могут выглядеть более защищенными на горизонте 12 месяцев. С другой стороны, промежуточные выплаты частных компаний за 2024 год могут быть выше наших ожиданий на фоне повышения налоговой нагрузки", - отмечают аналитики.
Процент повторного инвестирования дивидендных выплат в рынок может быть ниже исторического уровня и составит 20-30%, тем не менее речь идет о более чем 100 миллиардах рублей чистого притока капитала на рынок, оценивают аналитики. В сочетании с выплатами по заблокированным иностранным ценным бумагам в августе это может стать драйвером подъема индекса Мосбиржи в конце лета-начале осени, полагают они.
"По нашим оценкам, в последующие 12 месяцев наибольшая дивидендная доходность ожидается у акций ТМК (22%), префов "Сургутнефтегаза" (19%) и у бумаг "Алросы" (17%)", - резюмируют аналитики "ВТБ Мои инвестиции".