https://1prime.ru/20240702/vtb-849660865.html

Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций

Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций - 02.07.2024, ПРАЙМ

Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций

Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%, рассказали РИА Новости аналитики "ВТБ Мои инвестиции" в рамках | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:44+0300

2024-07-02T13:44+0300

2024-07-02T13:44+0300

экономика

россия

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%, рассказали РИА Новости аналитики "ВТБ Мои инвестиции" в рамках презентации инвестиционной стратегии брокера на третий квартал. "Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%. Дивидендные выплаты государственных компаний с комфортной долговой нагрузкой и при этом имеющих фиксированный уровень дивидендных выплат могут выглядеть более защищенными на горизонте 12 месяцев. С другой стороны, промежуточные выплаты частных компаний за 2024 год могут быть выше наших ожиданий на фоне повышения налоговой нагрузки", - отмечают аналитики. Процент повторного инвестирования дивидендных выплат в рынок может быть ниже исторического уровня и составит 20-30%, тем не менее речь идет о более чем 100 миллиардах рублей чистого притока капитала на рынок, оценивают аналитики. В сочетании с выплатами по заблокированным иностранным ценным бумагам в августе это может стать драйвером подъема индекса Мосбиржи в конце лета-начале осени, полагают они. "По нашим оценкам, в последующие 12 месяцев наибольшая дивидендная доходность ожидается у акций ТМК (22%), префов "Сургутнефтегаза" (19%) и у бумаг "Алросы" (17%)", - резюмируют аналитики "ВТБ Мои инвестиции".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акции