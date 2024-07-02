Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240702/vtb-849660865.html
Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций
Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций - 02.07.2024, ПРАЙМ
Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций
Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%, рассказали РИА Новости аналитики "ВТБ Мои инвестиции" в рамках | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:44+0300
2024-07-02T13:44+0300
экономика
россия
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%, рассказали РИА Новости аналитики "ВТБ Мои инвестиции" в рамках презентации инвестиционной стратегии брокера на третий квартал. "Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%. Дивидендные выплаты государственных компаний с комфортной долговой нагрузкой и при этом имеющих фиксированный уровень дивидендных выплат могут выглядеть более защищенными на горизонте 12 месяцев. С другой стороны, промежуточные выплаты частных компаний за 2024 год могут быть выше наших ожиданий на фоне повышения налоговой нагрузки", - отмечают аналитики. Процент повторного инвестирования дивидендных выплат в рынок может быть ниже исторического уровня и составит 20-30%, тем не менее речь идет о более чем 100 миллиардах рублей чистого притока капитала на рынок, оценивают аналитики. В сочетании с выплатами по заблокированным иностранным ценным бумагам в августе это может стать драйвером подъема индекса Мосбиржи в конце лета-начале осени, полагают они. "По нашим оценкам, в последующие 12 месяцев наибольшая дивидендная доходность ожидается у акций ТМК (22%), префов "Сургутнефтегаза" (19%) и у бумаг "Алросы" (17%)", - резюмируют аналитики "ВТБ Мои инвестиции".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_f2f09234f3692cd42e37cf75bf50c62c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, акции
Экономика, РОССИЯ, Акции
13:44 02.07.2024
 
Аналитики назвали ожидаемый уровень дивдоходности рынка российских акций

"ВТБ Мои инвестиции": дивдоходность рынка акций РФ на 12 месяцев составит 8,7%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%, рассказали РИА Новости аналитики "ВТБ Мои инвестиции" в рамках презентации инвестиционной стратегии брокера на третий квартал.
"Ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет 8,7%. Дивидендные выплаты государственных компаний с комфортной долговой нагрузкой и при этом имеющих фиксированный уровень дивидендных выплат могут выглядеть более защищенными на горизонте 12 месяцев. С другой стороны, промежуточные выплаты частных компаний за 2024 год могут быть выше наших ожиданий на фоне повышения налоговой нагрузки", - отмечают аналитики.
Процент повторного инвестирования дивидендных выплат в рынок может быть ниже исторического уровня и составит 20-30%, тем не менее речь идет о более чем 100 миллиардах рублей чистого притока капитала на рынок, оценивают аналитики. В сочетании с выплатами по заблокированным иностранным ценным бумагам в августе это может стать драйвером подъема индекса Мосбиржи в конце лета-начале осени, полагают они.
"По нашим оценкам, в последующие 12 месяцев наибольшая дивидендная доходность ожидается у акций ТМК (22%), префов "Сургутнефтегаза" (19%) и у бумаг "Алросы" (17%)", - резюмируют аналитики "ВТБ Мои инвестиции".
 
ЭкономикаРОССИЯАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала