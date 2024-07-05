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Украинцы настаивают на военной победе в конфликте. Европейцы против - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Украинцы настаивают на военной победе в конфликте. Европейцы против
Украинцы настаивают на военной победе в конфликте. Европейцы против - 05.07.2024, ПРАЙМ
Украинцы настаивают на военной победе в конфликте. Европейцы против
Украинская сторона настаивает на военной победе без компромиссов, однако в Европе придерживаются иного мнения, сообщает чешская газета Hospodářské noviny. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:57+0300
2024-07-05T14:57+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украинская сторона настаивает на военной победе без компромиссов, однако в Европе придерживаются иного мнения, сообщает чешская газета Hospodářské noviny.Отмечается, что ситуация на украинском фронте не повлияла на позицию западной общественности, которая продолжает поддерживать Украину. Однако существует расхождение мнений между украинцами и европейцами относительно сценария завершения конфликта."Мнение о том, что договорное решение положит конец вооруженному конфликту, преобладает в Европе, но на Украине все иначе. Там более половины респондентов, 58%, считают, что результатом будет военная победа. Такого оптимизма не демонстрируют даже эстонцы, которые, согласно опросу, идейно ближе всех к украинцам", — пишут авторы материала со ссылкой на результаты опроса аналитического центра Европейский совет по международным отношениям.Кроме того, большинство европейцев не поддерживает отправку своих солдат на Украину, но большинство также поддерживает увеличение поставок оружия на Украину. В Швеции и Чехии солидарность с Украиной невысока: по результатам опроса, только 26% шведов и 16% чехов согласны отправить своих солдат участвовать в конфликте.В издании отметили, что немногие страны увеличили расходы на оборону до двух процентов ВВП, за что получили резкую критику со стороны США. По этой причине с ростом возможности победы Дональда Трампа на президентских выборах растет вероятность уменьшения участия США в обороне Европы, заключили в газете.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС
14:57 05.07.2024
 
Украинцы настаивают на военной победе в конфликте. Европейцы против

HN: сценарий завершения конфликта в Европе и на Украине видят по-разному

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украинская сторона настаивает на военной победе без компромиссов, однако в Европе придерживаются иного мнения, сообщает чешская газета Hospodářské noviny.
Отмечается, что ситуация на украинском фронте не повлияла на позицию западной общественности, которая продолжает поддерживать Украину. Однако существует расхождение мнений между украинцами и европейцами относительно сценария завершения конфликта.
"Мнение о том, что договорное решение положит конец вооруженному конфликту, преобладает в Европе, но на Украине все иначе. Там более половины респондентов, 58%, считают, что результатом будет военная победа. Такого оптимизма не демонстрируют даже эстонцы, которые, согласно опросу, идейно ближе всех к украинцам", — пишут авторы материала со ссылкой на результаты опроса аналитического центра Европейский совет по международным отношениям.
Кроме того, большинство европейцев не поддерживает отправку своих солдат на Украину, но большинство также поддерживает увеличение поставок оружия на Украину. В Швеции и Чехии солидарность с Украиной невысока: по результатам опроса, только 26% шведов и 16% чехов согласны отправить своих солдат участвовать в конфликте.
В издании отметили, что немногие страны увеличили расходы на оборону до двух процентов ВВП, за что получили резкую критику со стороны США. По этой причине с ростом возможности победы Дональда Трампа на президентских выборах растет вероятность уменьшения участия США в обороне Европы, заключили в газете.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕС
 
 
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