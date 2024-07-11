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ФРГ, Франция и Британия разработают высокоточное оружие, заявил Шольц
ФРГ, Франция и Британия разработают высокоточное оружие, заявил Шольц - 11.07.2024, ПРАЙМ
ФРГ, Франция и Британия разработают высокоточное оружие, заявил Шольц
Германия, Франция и Великобритания планируют вместе разрабатывать выскоточное оружие, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:39+0300
2024-07-11T17:39+0300
2024-07-11T17:39+0300
вооружения
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Германия, Франция и Великобритания планируют вместе разрабатывать выскоточное оружие, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Глава немецкого правительства выступил на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, госканал Phoenix вел трансляцию.Шольц напомнил, что в своей речи на Мюнхенской конференции призывал создать "нечто вроде высокоточного оружия" на фоне "размещения Россией вооружений в Европе"."Необходимо, чтобы мы сделали нечто такое: это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в наших будущих соглашениях - например, с Великобританией и Францией о развитии наших собственных высокоточных систем вооружения", - добавил он.Как сообщало издание FAZ 11 июля, Германия, Франция, Польша и Италия хотят разработать крылатые ракеты, дальность которых превысит 1000 километров.
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олаф шольц, германия, великобритания, франция
Вооружения, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ
ФРГ, Франция и Британия разработают высокоточное оружие, заявил Шольц
Шольц объявил о совместной разработке высокоточного оружия с Францией и Британией
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Германия, Франция и Великобритания планируют вместе разрабатывать выскоточное оружие, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Глава немецкого правительства выступил на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, госканал Phoenix вел трансляцию.
Шольц напомнил, что в своей речи на Мюнхенской конференции призывал создать "нечто вроде высокоточного оружия" на фоне "размещения Россией вооружений в Европе".
"Необходимо, чтобы мы сделали нечто такое: это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в наших будущих соглашениях - например, с Великобританией и Францией о развитии наших собственных высокоточных систем вооружения", - добавил он.
Как сообщало издание FAZ 11 июля, Германия, Франция, Польша и Италия хотят разработать крылатые ракеты, дальность которых превысит 1000 километров.
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