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Росавиация назвала сроки появления новых правил субсидирования авиакомпаний
Росавиация назвала сроки появления новых правил субсидирования авиакомпаний - 15.07.2024, ПРАЙМ
Росавиация назвала сроки появления новых правил субсидирования авиакомпаний
Рабочая группа в Минтрансе разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний, ожидается, что работа завершится до конца года, сообщила... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:51+0300
2024-07-15T15:51+0300
2024-07-15T15:51+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Рабочая группа в Минтрансе разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний, ожидается, что работа завершится до конца года, сообщила замглавы Росавиации Наталья Андрианова в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации. "В настоящее время в Минтрансе создана рабочая группа межведомственная, которая разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования. Мы надеемся завершить эту работу до конца года. В следующем году в основании запроса авиакомпаний, авиационного сообщества, как-то переработать правила и сделать их более привязанными к рынку, к текущей ситуации и потребностям", - сказала она.
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россия, росавиация
Экономика, РОССИЯ, Росавиация
Росавиация назвала сроки появления новых правил субсидирования авиакомпаний
Росавиация: новые правила субсидирования авиакомпаний ожидаются до конца года
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Рабочая группа в Минтрансе разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний, ожидается, что работа завершится до конца года, сообщила замглавы Росавиации Наталья Андрианова в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации.
"В настоящее время в Минтрансе создана рабочая группа межведомственная, которая разрабатывает новый порядок и правила программ субсидирования. Мы надеемся завершить эту работу до конца года. В следующем году в основании запроса авиакомпаний, авиационного сообщества, как-то переработать правила и сделать их более привязанными к рынку, к текущей ситуации и потребностям", - сказала она.