https://1prime.ru/20240717/aes-850197198.html

Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети

Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети - 17.07.2024, ПРАЙМ

Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети

Энергоблок №1 Ростовской АЭС, который накануне был отключен автоматикой, сейчас подключен к сети, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T05:56+0300

2024-07-17T05:56+0300

2024-07-17T05:56+0300

энергетика

аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/76480/25/764802500_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_94e4f6d026500dc6ec09913e3b538c2e.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Энергоблок №1 Ростовской АЭС, который накануне был отключен автоматикой, сейчас подключен к сети, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. "Шестнадцатого июля в 22.28 мск после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок No1 Ростовской АЭС включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе", - указывается в сообщении. Во вторник энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен по причине срабатывания защиты генератора. Отмечалось, что автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме.Минэнерго России сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга страны из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.

https://1prime.ru/20240716/aes-850183699.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэс