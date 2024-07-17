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Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети
Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети - 17.07.2024, ПРАЙМ
Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети
Энергоблок №1 Ростовской АЭС, который накануне был отключен автоматикой, сейчас подключен к сети, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T05:56+0300
2024-07-17T05:56+0300
2024-07-17T05:56+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Энергоблок №1 Ростовской АЭС, который накануне был отключен автоматикой, сейчас подключен к сети, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. "Шестнадцатого июля в 22.28 мск после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок No1 Ростовской АЭС включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе", - указывается в сообщении. Во вторник энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен по причине срабатывания защиты генератора. Отмечалось, что автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме.Минэнерго России сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга страны из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
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аэс
Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети
Энергоблок №1 Ростовской АЭС, накануне отключенный автоматикой, подключен к сети
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Энергоблок №1 Ростовской АЭС, который накануне был отключен автоматикой, сейчас подключен к сети, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале.
"Шестнадцатого июля в 22.28 мск после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок No1 Ростовской АЭС включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе", - указывается в сообщении.
Во вторник энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен по причине срабатывания защиты генератора. Отмечалось, что автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме.
Минэнерго России сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга страны из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
"Росатом" выяснит причины отключения блока Ростовской АЭС