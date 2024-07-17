https://1prime.ru/20240717/bayden-850197858.html

Байден назвал условие выхода из гонки

Байден назвал условие выхода из гонки - 17.07.2024, ПРАЙМ

Байден назвал условие выхода из гонки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу BET заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T06:27+0300

2024-07-17T06:27+0300

2024-07-17T06:28+0300

сша

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_d7080d6f5bf19e002aa2b1a91d09ca5a.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу BET заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Ранее глава Белого дома заявлял, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, однако он готов к ним, если врачи этого потребуют. "Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то - врачи - пришли и сказали, что у вас такая-то проблема", - сказал Байден, ответив на вопрос про выход из гонки.Президент полагает, что единственное, что приносит возраст, - мудрость. Среди демократов учащаются призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Теоретически подобная возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Байден заявляет, что намерен оставаться в гонке и идти до конца. Вторые дебаты двух основных кандидатов а запланированы на 10 сентября. Выборы президента пройдут 5 ноября.

https://1prime.ru/20240714/bayden-850088194.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден