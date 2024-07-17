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Байден назвал условие выхода из гонки - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Байден назвал условие выхода из гонки
Байден назвал условие выхода из гонки - 17.07.2024, ПРАЙМ
Байден назвал условие выхода из гонки
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу BET заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T06:27+0300
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сша
джо байден
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу BET заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Ранее глава Белого дома заявлял, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, однако он готов к ним, если врачи этого потребуют. "Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то - врачи - пришли и сказали, что у вас такая-то проблема", - сказал Байден, ответив на вопрос про выход из гонки.Президент полагает, что единственное, что приносит возраст, - мудрость. Среди демократов учащаются призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Теоретически подобная возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Байден заявляет, что намерен оставаться в гонке и идти до конца. Вторые дебаты двух основных кандидатов а запланированы на 10 сентября. Выборы президента пройдут 5 ноября.
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сша, джо байден
США, Джо Байден
06:27 17.07.2024 (обновлено: 06:28 17.07.2024)
 
Байден назвал условие выхода из гонки

Байден заявил, что выйдет из гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу BET заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.
Ранее глава Белого дома заявлял, что состояние его здоровья не требует дополнительных проверок, однако он готов к ним, если врачи этого потребуют.
"Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то - врачи - пришли и сказали, что у вас такая-то проблема", - сказал Байден, ответив на вопрос про выход из гонки.
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Президент полагает, что единственное, что приносит возраст, - мудрость.
Среди демократов учащаются призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Теоретически подобная возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Байден заявляет, что намерен оставаться в гонке и идти до конца.
Вторые дебаты двух основных кандидатов а запланированы на 10 сентября. Выборы президента пройдут 5 ноября.
 
СШАДжо Байден
 
 
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