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Суд оштрафовал Google за отказ удалить фейки о ВС России
Суд оштрафовал Google за отказ удалить фейки о ВС России - 19.07.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Google за отказ удалить фейки о ВС России
Таганский суд в Москве оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить фейки о Вооруженных силах России. Об этом агентству РИА Новости... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:10+0300
2024-07-19T12:10+0300
2024-07-19T12:10+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Таганский суд в Москве оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить фейки о Вооруженных силах России. Об этом агентству РИА Новости заявили в суде."Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", — следует из сообщения суда.Отмечается, что в конце 2021 года Google была оштрафована на сумму в 7,2 миллиарда рублей, во второй раз – на 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о действиях российской армии в рамках СВО, а в третий раз – на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить подобную неправдоподобную информацию с YouTube.
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россия, суд, google
Суд оштрафовал Google за отказ удалить фейки о ВС России
Суд оштрафовал Google на 4 млн руб за отказ удалить фейки о ВС России
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Таганский суд в Москве оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить фейки о Вооруженных силах России. Об этом агентству РИА Новости заявили в суде.
"Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", — следует из сообщения суда.
Отмечается, что в конце 2021 года Google была оштрафована на сумму в 7,2 миллиарда рублей, во второй раз – на 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о действиях российской армии в рамках СВО, а в третий раз – на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить подобную неправдоподобную информацию с YouTube.
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