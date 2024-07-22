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Мишустин призвал ввести в срок терминал аэропорта Хабаровска

Мишустин призвал ввести в срок терминал аэропорта Хабаровска - 22.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал ввести в срок терминал аэропорта Хабаровска

Международный терминал в аэропорту Хабаровска должен быть введен в срок - в марте 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра хаба. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:13+0300

2024-07-22T10:13+0300

2024-07-22T10:13+0300

аэропорт

хабаровск

михаил мишустин

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ХАБАРОВСК, 22 июл - ПРАЙМ. Международный терминал в аэропорту Хабаровска должен быть введен в срок - в марте 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра хаба. Главе российского кабмина показали строительную площадку и рассказали, в какие сроки объект намерены ввести в эксплуатацию. "Мы вместе со СМИ запомнили: март 2025 года. Мы будем запоминать все даты и внимательно смотреть", - отреагировал Мишустин, выслушав доклад. Он отметил, что прилетел в Хабаровск из Магадана, где тоже осматривал строящийся терминал аэропорта. "Но, конечно, Хабаровск - это хаб всего Дальнего Востока", - указал председатель правительства РФ, обратив внимание на рост пассажиропотока в воздушной гавани. Механизм государственно-частного партнерства, при помощи которого реализуют проект, премьер оценил позитивно. "Здорово, что и средства инвестора здесь, и федеральные средства. 800 миллионов рублей добавили на создание пунктов пропуска. Это тоже очень важно, поскольку это хаб, это логистика. Мы об этом постоянно говорим", - добавил он. В заключение Мишустин поблагодарил всех, кто принимает участие в строительстве. "Надеюсь, что все будет в срок. Март 2025 года - ждем открытия", - повторил он. По проекту новый комплекс интегрируют с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний. Объект будет оснащен 2 телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать до 1 миллиона пассажиров международных направлений ежегодно. Сейчас объект готов на 85%. Завершаются отделочные работы, устанавливаются лифты и эскалаторы, система обработки багажа, проводится укладка плитки, асфальтирование. После модернизации аэропорт Хабаровска станет крупнейшим аэровокзальным комплексом на Дальнем Востоке, будет обеспечивать удобные стыковки между внутренними и международными рейсами.

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хабаровск

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аэропорт, хабаровск, михаил мишустин