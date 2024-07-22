Все уже решено и предельно ясно, к сожалению

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, российский рубль укрепил позиции. Пара доллар/рубль снизилась на 0,75%, до 87,73, евро/рубль - на 1,00%, до 95,39 руб., юань/рубль - на 0,47%, до 11,9715 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 20 июля на отметке в 88,0206 руб. за 1 доллар, евро - на 96,0371 руб. за 1 евро.Похоже, что компании-экспортеры уже расширили активность на валютных площадках внутри текущего налогового периода, что и стало фактором опоры для рубля.Новая неделя будет динамичной. Рынок ожидает высокого спроса на рубль перед уплатой основных налогов и акцизов. В пятницу пройдет очередное заседание Банка России, где ключевая ставка может дополнительно повыситься с текущего значения в 16% годовых. Базовый сценарий предполагает рост на 200 базисных пунктов.К утру понедельника нефть Brent понизилась до $83,16 за баррель. Таким образом рынок реагирует на локальное улучшение геополитической ситуации в секторе Газа. Вместе с укреплением позиций доллара США, масштабной глобальной распродажей в сегменте рисковых активов и оперениями по поводу экономических перспектив Китая это оказало давлением на нефтяные котировки.В начале недели доллар США останется в границах 87,50-88,50 рублей. Евровалюта сохранится в пределах 95,00-97,00 рублей. Российский рынок акций в минувшую пятницу повышался. Индекс Мосбиржи расширился на 0,93%, до 3008,24 п., индекс РТС - на 0,76%, до 1076,63 п. Для индекса МосБиржи возможным диапазоном движения на понедельник становится 2975-3015 п., для валютного - 1065-1085 п.
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, российский рубль укрепил позиции. Пара доллар/рубль снизилась на 0,75%, до 87,73, евро/рубль - на 1,00%, до 95,39 руб., юань/рубль - на 0,47%, до 11,9715 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 20 июля на отметке в 88,0206 руб. за 1 доллар, евро - на 96,0371 руб. за 1 евро.
Похоже, что компании-экспортеры уже расширили активность на валютных площадках внутри текущего налогового периода, что и стало фактором опоры для рубля.
Новая неделя будет динамичной. Рынок ожидает высокого спроса на рубль перед уплатой основных налогов и акцизов. В пятницу пройдет очередное заседание Банка России, где ключевая ставка может дополнительно повыситься с текущего значения в 16% годовых. Базовый сценарий предполагает рост на 200 базисных пунктов.
К утру понедельника нефть Brent понизилась до $83,16 за баррель. Таким образом рынок реагирует на локальное улучшение геополитической ситуации в секторе Газа. Вместе с укреплением позиций доллара США, масштабной глобальной распродажей в сегменте рисковых активов и оперениями по поводу экономических перспектив Китая это оказало давлением на нефтяные котировки.
В начале недели доллар США останется в границах 87,50-88,50 рублей. Евровалюта сохранится в пределах 95,00-97,00 рублей.
Российский рынок акций в минувшую пятницу повышался. Индекс Мосбиржи расширился на 0,93%, до 3008,24 п., индекс РТС - на 0,76%, до 1076,63 п. Для индекса МосБиржи возможным диапазоном движения на понедельник становится 2975-3015 п., для валютного - 1065-1085 п.
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