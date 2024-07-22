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Все уже решено и предельно ясно, к сожалению - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Все уже решено и предельно ясно, к сожалению
Все уже решено и предельно ясно, к сожалению - 22.07.2024, ПРАЙМ
Все уже решено и предельно ясно, к сожалению
В пятницу, 19 июля, российский рубль укрепил позиции. Пара доллар/рубль снизилась на 0,75%, до 87,73, евро/рубль - на 1,00%, до 95,39 руб., юань/рубль - на... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T09:01+0300
2024-07-22T09:01+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
курсы валют
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850315483.jpg?1721628114
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, российский рубль укрепил позиции. Пара доллар/рубль снизилась на 0,75%, до 87,73, евро/рубль - на 1,00%, до 95,39 руб., юань/рубль - на 0,47%, до 11,9715 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 20 июля на отметке в 88,0206 руб. за 1 доллар, евро - на 96,0371 руб. за 1 евро.Похоже, что компании-экспортеры уже расширили активность на валютных площадках внутри текущего налогового периода, что и стало фактором опоры для рубля.Новая неделя будет динамичной. Рынок ожидает высокого спроса на рубль перед уплатой основных налогов и акцизов. В пятницу пройдет очередное заседание Банка России, где ключевая ставка может дополнительно повыситься с текущего значения в 16% годовых. Базовый сценарий предполагает рост на 200 базисных пунктов.К утру понедельника нефть Brent понизилась до $83,16 за баррель. Таким образом рынок реагирует на локальное улучшение геополитической ситуации в секторе Газа. Вместе с укреплением позиций доллара США, масштабной глобальной распродажей в сегменте рисковых активов и оперениями по поводу экономических перспектив Китая это оказало давлением на нефтяные котировки.В начале недели доллар США останется в границах 87,50-88,50 рублей. Евровалюта сохранится в пределах 95,00-97,00 рублей. Российский рынок акций в минувшую пятницу повышался. Индекс Мосбиржи расширился на 0,93%, до 3008,24 п., индекс РТС - на 0,76%, до 1076,63 п. Для индекса МосБиржи возможным диапазоном движения на понедельник становится 2975-3015 п., для валютного - 1065-1085 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии, курсы валют, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, ставка Банка России, Курсы валют, индекс Мосбиржи
09:01 22.07.2024
 

Все уже решено и предельно ясно, к сожалению

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, российский рубль укрепил позиции. Пара доллар/рубль снизилась на 0,75%, до 87,73, евро/рубль - на 1,00%, до 95,39 руб., юань/рубль - на 0,47%, до 11,9715 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 20 июля на отметке в 88,0206 руб. за 1 доллар, евро - на 96,0371 руб. за 1 евро.

Похоже, что компании-экспортеры уже расширили активность на валютных площадках внутри текущего налогового периода, что и стало фактором опоры для рубля.

Новая неделя будет динамичной. Рынок ожидает высокого спроса на рубль перед уплатой основных налогов и акцизов. В пятницу пройдет очередное заседание Банка России, где ключевая ставка может дополнительно повыситься с текущего значения в 16% годовых. Базовый сценарий предполагает рост на 200 базисных пунктов.

К утру понедельника нефть Brent понизилась до $83,16 за баррель. Таким образом рынок реагирует на локальное улучшение геополитической ситуации в секторе Газа. Вместе с укреплением позиций доллара США, масштабной глобальной распродажей в сегменте рисковых активов и оперениями по поводу экономических перспектив Китая это оказало давлением на нефтяные котировки.

В начале недели доллар США останется в границах 87,50-88,50 рублей. Евровалюта сохранится в пределах 95,00-97,00 рублей.

Российский рынок акций в минувшую пятницу повышался. Индекс Мосбиржи расширился на 0,93%, до 3008,24 п., индекс РТС - на 0,76%, до 1076,63 п. Для индекса МосБиржи возможным диапазоном движения на понедельник становится 2975-3015 п., для валютного - 1065-1085 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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