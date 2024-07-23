https://1prime.ru/20240723/indiya-850355242.html

Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну

Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну - 23.07.2024, ПРАЙМ

Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну

Индия смягчит нормы в отношении иностранных инвестиций в страну, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман, представляя в парламенте проект бюджета на 2024... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:20+0300

2024-07-23T12:20+0300

2024-07-23T12:20+0300

экономика

индия

минфин

инвестиции

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл – ПРАЙМ. Индия смягчит нормы в отношении иностранных инвестиций в страну, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман, представляя в парламенте проект бюджета на 2024 финансовый год (с апреля 2024 года по март 2025 года). "Правила в отношении прямых иностранных инвестиций и зарубежных инвестиций будут упрощены, чтобы облегчить прямые иностранные инвестиции", - сказала Ситхараман во время своего выступления. По ее словам, также будут предприняты усилия по стимулированию приватизации и использованию индийской рупии для зарубежных инвестиций. Представляемый в парламенте бюджет Индии на 2024 финансовый год - первый финансовый план нового правительства премьер-министра Наренды Моди, третий раз занявшего эту должность по итогам недавних парламентских выборов.

https://1prime.ru/20240722/indiya-850329227.html

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индия, минфин, инвестиции