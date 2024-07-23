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Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну - 23.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну
Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну - 23.07.2024, ПРАЙМ
Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну
Индия смягчит нормы в отношении иностранных инвестиций в страну, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман, представляя в парламенте проект бюджета на 2024... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:20+0300
2024-07-23T12:20+0300
экономика
индия
минфин
инвестиции
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл – ПРАЙМ. Индия смягчит нормы в отношении иностранных инвестиций в страну, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман, представляя в парламенте проект бюджета на 2024 финансовый год (с апреля 2024 года по март 2025 года). "Правила в отношении прямых иностранных инвестиций и зарубежных инвестиций будут упрощены, чтобы облегчить прямые иностранные инвестиции", - сказала Ситхараман во время своего выступления. По ее словам, также будут предприняты усилия по стимулированию приватизации и использованию индийской рупии для зарубежных инвестиций. Представляемый в парламенте бюджет Индии на 2024 финансовый год - первый финансовый план нового правительства премьер-министра Наренды Моди, третий раз занявшего эту должность по итогам недавних парламентских выборов.
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индия, минфин, инвестиции
Экономика, ИНДИЯ, Минфин, инвестиции
12:20 23.07.2024
 
Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну

Минфин Индии: Нью-Дели упростит правила в отношении иностранных инвестиций

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл – ПРАЙМ. Индия смягчит нормы в отношении иностранных инвестиций в страну, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман, представляя в парламенте проект бюджета на 2024 финансовый год (с апреля 2024 года по март 2025 года).
"Правила в отношении прямых иностранных инвестиций и зарубежных инвестиций будут упрощены, чтобы облегчить прямые иностранные инвестиции", - сказала Ситхараман во время своего выступления.
По ее словам, также будут предприняты усилия по стимулированию приватизации и использованию индийской рупии для зарубежных инвестиций.
Представляемый в парламенте бюджет Индии на 2024 финансовый год - первый финансовый план нового правительства премьер-министра Наренды Моди, третий раз занявшего эту должность по итогам недавних парламентских выборов.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
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