https://1prime.ru/20240723/indiya-850355242.html
Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну
Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну - 23.07.2024, ПРАЙМ
Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну
Индия смягчит нормы в отношении иностранных инвестиций в страну, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман, представляя в парламенте проект бюджета на 2024... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:20+0300
2024-07-23T12:20+0300
2024-07-23T12:20+0300
экономика
индия
минфин
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл – ПРАЙМ. Индия смягчит нормы в отношении иностранных инвестиций в страну, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман, представляя в парламенте проект бюджета на 2024 финансовый год (с апреля 2024 года по март 2025 года). "Правила в отношении прямых иностранных инвестиций и зарубежных инвестиций будут упрощены, чтобы облегчить прямые иностранные инвестиции", - сказала Ситхараман во время своего выступления. По ее словам, также будут предприняты усилия по стимулированию приватизации и использованию индийской рупии для зарубежных инвестиций. Представляемый в парламенте бюджет Индии на 2024 финансовый год - первый финансовый план нового правительства премьер-министра Наренды Моди, третий раз занявшего эту должность по итогам недавних парламентских выборов.
https://1prime.ru/20240722/indiya-850329227.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, минфин, инвестиции
Экономика, ИНДИЯ, Минфин, инвестиции
Индия упростит правила в отношении иностранных инвестиций в страну
Минфин Индии: Нью-Дели упростит правила в отношении иностранных инвестиций
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл – ПРАЙМ. Индия смягчит нормы в отношении иностранных инвестиций в страну, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман, представляя в парламенте проект бюджета на 2024 финансовый год (с апреля 2024 года по март 2025 года).
"Правила в отношении прямых иностранных инвестиций и зарубежных инвестиций будут упрощены, чтобы облегчить прямые иностранные инвестиции", - сказала Ситхараман во время своего выступления.
По ее словам, также будут предприняты усилия по стимулированию приватизации и использованию индийской рупии для зарубежных инвестиций.
Представляемый в парламенте бюджет Индии на 2024 финансовый год - первый финансовый план нового правительства премьер-министра Наренды Моди, третий раз занявшего эту должность по итогам недавних парламентских выборов.
Рост ВВП Индии составит 6,5-7 процента, сообщил Минфин