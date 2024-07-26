https://1prime.ru/20240726/peregovory-850450865.html

Угроза краха. В Киеве вдруг передумали сражаться "до последнего украинца"

Угроза краха. В Киеве вдруг передумали сражаться "до последнего украинца" - 26.07.2024, ПРАЙМ

Угроза краха. В Киеве вдруг передумали сражаться "до последнего украинца"

Непреклонная позиция Киева в отношении переговоров с Россией начинает изменяться. Украинская сторона все чаще говорит о необходимости мирного урегулирования... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T11:56+0300

2024-07-26T11:56+0300

2024-07-26T12:59+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Непреклонная позиция Киева в отношении переговоров с Россией начинает изменяться. Украинская сторона все чаще говорит о необходимости мирного урегулирования конфликта путем переговоров, сообщает немецкое издание Die Welt.В интервью британской телекомпании BBC Владимир Зеленский заявил, что Украина несет большие потери. Шанс настоять на выгодных Киеву условиях становится призрачным. Главная угроза - прекращение поддержки США и сокращение поставок западных вооружений - становится все более видимой по мере приближения выборов президента США. Киев опасается, что республиканец Дональд Трамп займет крайне противоположную позицию по украинскому вопросу, нежели действующий президент Джо Байден.Зеленский также готов к переговорам с "главным в России", надеясь достичь своих целей "силой дипломатии". Киев надеется на участие российских представителей во второй конференции по Украине, которая состоится до президентских выборов в США. Белый дом поддержал инициативу, но в МИДе России отказались принять приглашение.Недавний визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин не принес Киеву поддержку его плана по мирному урегулированию конфликта. "Формула мира" Зеленского включает в себя освобождение всех занятых российской армией территорий и полный вывод российских войск. Китай не проявляет особой заинтересованности в планах главы киевского режима.Более того, Пекин получает выгоду от продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Именно благодаря этому Китай импортирует дешевые энергоносители, а также может занять огромные ниши на российском рынке. Поэтому, отмечает издание, мотивация китайской стороны способствовать прекращению конфронтации невелика.Несмотря на готовность Киева войти в переговоры, именно Москва должна поспособствовать реализации мирного взаимодействия, заключает автор. Завершение конфликта входит в том числе в интересы Владимира Путина, который всеми силами стремится избежать второй волны мобилизации.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240726/zelenskiy-850447297.html

украина

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский, китай