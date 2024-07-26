https://1prime.ru/20240726/peregovory-850450865.html
Угроза краха. В Киеве вдруг передумали сражаться "до последнего украинца"
Угроза краха. В Киеве вдруг передумали сражаться "до последнего украинца" - 26.07.2024, ПРАЙМ
Угроза краха. В Киеве вдруг передумали сражаться "до последнего украинца"
Непреклонная позиция Киева в отношении переговоров с Россией начинает изменяться. Украинская сторона все чаще говорит о необходимости мирного урегулирования... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:56+0300
2024-07-26T11:56+0300
2024-07-26T12:59+0300
спецоперация на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Непреклонная позиция Киева в отношении переговоров с Россией начинает изменяться. Украинская сторона все чаще говорит о необходимости мирного урегулирования конфликта путем переговоров, сообщает немецкое издание Die Welt.В интервью британской телекомпании BBC Владимир Зеленский заявил, что Украина несет большие потери. Шанс настоять на выгодных Киеву условиях становится призрачным. Главная угроза - прекращение поддержки США и сокращение поставок западных вооружений - становится все более видимой по мере приближения выборов президента США. Киев опасается, что республиканец Дональд Трамп займет крайне противоположную позицию по украинскому вопросу, нежели действующий президент Джо Байден.Зеленский также готов к переговорам с "главным в России", надеясь достичь своих целей "силой дипломатии". Киев надеется на участие российских представителей во второй конференции по Украине, которая состоится до президентских выборов в США. Белый дом поддержал инициативу, но в МИДе России отказались принять приглашение.Недавний визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин не принес Киеву поддержку его плана по мирному урегулированию конфликта. "Формула мира" Зеленского включает в себя освобождение всех занятых российской армией территорий и полный вывод российских войск. Китай не проявляет особой заинтересованности в планах главы киевского режима.Более того, Пекин получает выгоду от продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Именно благодаря этому Китай импортирует дешевые энергоносители, а также может занять огромные ниши на российском рынке. Поэтому, отмечает издание, мотивация китайской стороны способствовать прекращению конфронтации невелика.Несмотря на готовность Киева войти в переговоры, именно Москва должна поспособствовать реализации мирного взаимодействия, заключает автор. Завершение конфликта входит в том числе в интересы Владимира Путина, который всеми силами стремится избежать второй волны мобилизации.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, КИТАЙ
Угроза краха. В Киеве вдруг передумали сражаться "до последнего украинца"
Die Welt: Зеленский намекнул, что готов к переговорам лично с Владимиром Путиным
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Непреклонная позиция Киева в отношении переговоров с Россией начинает изменяться. Украинская сторона все чаще говорит о необходимости мирного урегулирования конфликта путем переговоров, сообщает немецкое издание Die Welt
.
В интервью британской телекомпании BBC Владимир Зеленский заявил, что Украина несет большие потери. Шанс настоять на выгодных Киеву условиях становится призрачным. Главная угроза - прекращение поддержки США и сокращение поставок западных вооружений - становится все более видимой по мере приближения выборов президента США. Киев опасается, что республиканец Дональд Трамп займет крайне противоположную позицию по украинскому вопросу, нежели действующий президент Джо Байден.
Зеленский также готов к переговорам с "главным в России", надеясь достичь своих целей "силой дипломатии". Киев надеется на участие российских представителей во второй конференции по Украине, которая состоится до президентских выборов в США. Белый дом поддержал инициативу, но в МИДе России отказались принять приглашение.
Недавний визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин не принес Киеву поддержку его плана по мирному урегулированию конфликта. "Формула мира" Зеленского включает в себя освобождение всех занятых российской армией территорий и полный вывод российских войск. Китай не проявляет особой заинтересованности в планах главы киевского режима.
"Шансов немного". В Киеве испугались искусной ловушки Путина для Зеленского
Более того, Пекин получает выгоду от продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Именно благодаря этому Китай импортирует дешевые энергоносители, а также может занять огромные ниши на российском рынке. Поэтому, отмечает издание, мотивация китайской стороны способствовать прекращению конфронтации невелика.
Несмотря на готовность Киева войти в переговоры, именно Москва должна поспособствовать реализации мирного взаимодействия, заключает автор. Завершение конфликта входит в том числе в интересы Владимира Путина, который всеми силами стремится избежать второй волны мобилизации.