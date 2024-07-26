Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал, как избежать излишнюю закредитованность предприятий - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240726/zakreditovannost-850469061.html
ЦБ рассказал, как избежать излишнюю закредитованность предприятий
ЦБ рассказал, как избежать излишнюю закредитованность предприятий - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как избежать излишнюю закредитованность предприятий
ЦБ РФ не исключает макропруденциальных мер, чтобы избежать излишней закредитованности предприятий, но решения пока нет, заявила председатель Банка России... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T16:30+0300
2024-07-26T16:48+0300
банк россии
кредит
https://cdnn.1prime.ru/img/83604/31/836043148_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_c27821e430d3351f187716ba038f8111.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ не исключает макропруденциальных мер, чтобы избежать излишней закредитованности предприятий, но решения пока нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается макропруденциальных мер для корпоративного кредитования, теоретически это возможно. В некоторых странах есть такие макропруденциальные меры. Их цель будет, если они вводятся, не влияние на темпы роста корпоративного кредитования, а влияние на то, чтобы предотвратить наращивание кредитования у рисковых заемщиков, у которых уже накоплены большие долги", – сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ."Мы про физических лиц знаем, что когда у них накоплены большие долги, доходы не позволяют им обслуживать, но то же самое у предприятий может быть. Выручка, их прогнозируемые денежные доходы могут не позволять обслуживать те кредиты, которые они берут... Возможно применение макропруденциальных мер. Мы обсуждали какое-то время назад, но к решению пока не пришли", – добавила Набиуллина.Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83604/31/836043148_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_4861ae8b3e02f05c9b26d8b7bfe71c45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кредит
Банк России, кредит
16:30 26.07.2024 (обновлено: 16:48 26.07.2024)
 
ЦБ рассказал, как избежать излишнюю закредитованность предприятий

ЦБ допустил макропруденциальные меры для избежания закредитованности предприятий

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ не исключает макропруденциальных мер, чтобы избежать излишней закредитованности предприятий, но решения пока нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается макропруденциальных мер для корпоративного кредитования, теоретически это возможно. В некоторых странах есть такие макропруденциальные меры. Их цель будет, если они вводятся, не влияние на темпы роста корпоративного кредитования, а влияние на то, чтобы предотвратить наращивание кредитования у рисковых заемщиков, у которых уже накоплены большие долги", – сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Мы про физических лиц знаем, что когда у них накоплены большие долги, доходы не позволяют им обслуживать, но то же самое у предприятий может быть. Выручка, их прогнозируемые денежные доходы могут не позволять обслуживать те кредиты, которые они берут... Возможно применение макропруденциальных мер. Мы обсуждали какое-то время назад, но к решению пока не пришли", – добавила Набиуллина.
Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
 
Банк Россиикредит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала