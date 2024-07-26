https://1prime.ru/20240726/zakreditovannost-850469061.html

ЦБ рассказал, как избежать излишнюю закредитованность предприятий

ЦБ рассказал, как избежать излишнюю закредитованность предприятий - 26.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, как избежать излишнюю закредитованность предприятий

ЦБ РФ не исключает макропруденциальных мер, чтобы избежать излишней закредитованности предприятий, но решения пока нет, заявила председатель Банка России... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:30+0300

2024-07-26T16:30+0300

2024-07-26T16:48+0300

банк россии

кредит

https://cdnn.1prime.ru/img/83604/31/836043148_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_c27821e430d3351f187716ba038f8111.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ не исключает макропруденциальных мер, чтобы избежать излишней закредитованности предприятий, но решения пока нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается макропруденциальных мер для корпоративного кредитования, теоретически это возможно. В некоторых странах есть такие макропруденциальные меры. Их цель будет, если они вводятся, не влияние на темпы роста корпоративного кредитования, а влияние на то, чтобы предотвратить наращивание кредитования у рисковых заемщиков, у которых уже накоплены большие долги", – сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ."Мы про физических лиц знаем, что когда у них накоплены большие долги, доходы не позволяют им обслуживать, но то же самое у предприятий может быть. Выручка, их прогнозируемые денежные доходы могут не позволять обслуживать те кредиты, которые они берут... Возможно применение макропруденциальных мер. Мы обсуждали какое-то время назад, но к решению пока не пришли", – добавила Набиуллина.Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кредит