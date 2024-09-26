https://1prime.ru/20240926/kreditovanie-851807477.html

Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России

Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России - 26.09.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России

ЦБ ожидает, что при сохранении выдачи ипотеки на уровне июля-августа до конца года ипотечный портфель банков РФ вырастет на 12% в 2024 году, а рост... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T15:52+0300

2024-09-26T15:52+0300

2024-09-26T15:52+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

потребительский кредит

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_0:43:3491:2006_1920x0_80_0_0_48aecfb9c40398afb3eb8d00998d95aa.jpg

СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ ожидает, что при сохранении выдачи ипотеки на уровне июля-августа до конца года ипотечный портфель банков РФ вырастет на 12% в 2024 году, а рост потребительского кредитования составит 17%, такой прогноз озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме. "Если такие выдачи, как были в июле-августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%", - сказала Набиуллина. И это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который ЦБ оценивает как сбалансированные темпы, добавила она. "Поэтому я призываю нормально относиться к этим темпам", - подчеркнула она. "Потребительское кредитование, которое поддерживается ростом доходов граждан, уверенным достаточно потребительским настроением, в этом сегменте в июле-августе тоже замедление, здесь сыграло повышение ключевой ставки и ужесточение наших макропруденциальных мер. По итогам года мы также ожидаем достаточно высокие темпа роста – 17%", - заявила Набиуллина.

https://1prime.ru/20240926/stavka-851806823.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина, потребительский кредит, ипотека