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Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России
Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России - 26.09.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России
ЦБ ожидает, что при сохранении выдачи ипотеки на уровне июля-августа до конца года ипотечный портфель банков РФ вырастет на 12% в 2024 году, а рост... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:52+0300
2024-09-26T15:52+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
потребительский кредит
ипотека
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ ожидает, что при сохранении выдачи ипотеки на уровне июля-августа до конца года ипотечный портфель банков РФ вырастет на 12% в 2024 году, а рост потребительского кредитования составит 17%, такой прогноз озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме. "Если такие выдачи, как были в июле-августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%", - сказала Набиуллина. И это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который ЦБ оценивает как сбалансированные темпы, добавила она. "Поэтому я призываю нормально относиться к этим темпам", - подчеркнула она. "Потребительское кредитование, которое поддерживается ростом доходов граждан, уверенным достаточно потребительским настроением, в этом сегменте в июле-августе тоже замедление, здесь сыграло повышение ключевой ставки и ужесточение наших макропруденциальных мер. По итогам года мы также ожидаем достаточно высокие темпа роста – 17%", - заявила Набиуллина.
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россия, эльвира набиуллина, потребительский кредит, ипотека
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, потребительский кредит, ипотека
15:52 26.09.2024
 
Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России

Набиуллина: потребкредитование в 2024 году вырастет на 17%, ипотечное — на 12%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ ожидает, что при сохранении выдачи ипотеки на уровне июля-августа до конца года ипотечный портфель банков РФ вырастет на 12% в 2024 году, а рост потребительского кредитования составит 17%, такой прогноз озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме.
"Если такие выдачи, как были в июле-августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%", - сказала Набиуллина.
И это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который ЦБ оценивает как сбалансированные темпы, добавила она. "Поэтому я призываю нормально относиться к этим темпам", - подчеркнула она.
"Потребительское кредитование, которое поддерживается ростом доходов граждан, уверенным достаточно потребительским настроением, в этом сегменте в июле-августе тоже замедление, здесь сыграло повышение ключевой ставки и ужесточение наших макропруденциальных мер. По итогам года мы также ожидаем достаточно высокие темпа роста – 17%", - заявила Набиуллина.
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ
15:39
 
Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллинапотребительский кредитипотека
 
 
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