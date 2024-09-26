https://1prime.ru/20240926/kreditovanie-851807477.html
Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России
Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России - 26.09.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России
ЦБ ожидает, что при сохранении выдачи ипотеки на уровне июля-августа до конца года ипотечный портфель банков РФ вырастет на 12% в 2024 году, а рост... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:52+0300
2024-09-26T15:52+0300
2024-09-26T15:52+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
потребительский кредит
ипотека
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ ожидает, что при сохранении выдачи ипотеки на уровне июля-августа до конца года ипотечный портфель банков РФ вырастет на 12% в 2024 году, а рост потребительского кредитования составит 17%, такой прогноз озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме. "Если такие выдачи, как были в июле-августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%", - сказала Набиуллина. И это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который ЦБ оценивает как сбалансированные темпы, добавила она. "Поэтому я призываю нормально относиться к этим темпам", - подчеркнула она. "Потребительское кредитование, которое поддерживается ростом доходов граждан, уверенным достаточно потребительским настроением, в этом сегменте в июле-августе тоже замедление, здесь сыграло повышение ключевой ставки и ужесточение наших макропруденциальных мер. По итогам года мы также ожидаем достаточно высокие темпа роста – 17%", - заявила Набиуллина.
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россия, эльвира набиуллина, потребительский кредит, ипотека
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, потребительский кредит, ипотека
Глава ЦБ ожидает роста потребительского и ипотечного кредитования в России
Набиуллина: потребкредитование в 2024 году вырастет на 17%, ипотечное — на 12%
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ ожидает, что при сохранении выдачи ипотеки на уровне июля-августа до конца года ипотечный портфель банков РФ вырастет на 12% в 2024 году, а рост потребительского кредитования составит 17%, такой прогноз озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме.
"Если такие выдачи, как были в июле-августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%", - сказала Набиуллина.
И это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который ЦБ оценивает как сбалансированные темпы, добавила она. "Поэтому я призываю нормально относиться к этим темпам", - подчеркнула она.
"Потребительское кредитование, которое поддерживается ростом доходов граждан, уверенным достаточно потребительским настроением, в этом сегменте в июле-августе тоже замедление, здесь сыграло повышение ключевой ставки и ужесточение наших макропруденциальных мер. По итогам года мы также ожидаем достаточно высокие темпа роста – 17%", - заявила Набиуллина.
Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ