https://1prime.ru/20241108/zelenskiy-852698594.html

Не будет выхода. Зеленский с победой Трампа оказался в числе проигравших

Не будет выхода. Зеленский с победой Трампа оказался в числе проигравших - 08.11.2024, ПРАЙМ

Не будет выхода. Зеленский с победой Трампа оказался в числе проигравших

Владимир Зеленский потерял поддержку США после избрания Дональда Трампа президентом и теперь будет вынужден сесть за стол переговоров по урегулированию... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T17:18+0300

2024-11-08T17:18+0300

2024-11-08T17:18+0300

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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял поддержку США после избрания Дональда Трампа президентом и теперь будет вынужден сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет турецкое издание Hürriyet.Победе Трампа рад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который этим избранием получил большую поддержку, тогда как избрание демократа Камалы Харрис могло бы ослабить его позиции. Остальные европейские лидеры хранят молчание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Европа проиграла по-крупному. Ведь даже американское глубинное государство подготовилось к эпохе Трампа. А Европа оказалась к этому не готова. Некоторые страны даже пытались воздействовать на Америку изнутри, чтобы Трамп проиграл", — подчеркивает автор.Перед лицом перспективы поиска вариантов мирного урегулирования турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может выступить посредником между Киевом, Москвой и Вашингтоном. Он — единственный лидер, который может говорить с лидерами трех стран, говорится в публикации.Автор приводит список тех, кто, по его мнению, выиграл и проиграл от победы Трампа. Так, проиграли Зеленский, Китай, Иран и Евросоюз. А выиграли американский народ, Путин, Орбан и Эрдоган. Также в числе выигравших — израильский премьер Биньямин Нетаньяху.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852695112.html

украина

сша

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, турция, реджеп тайип эрдоган