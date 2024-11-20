https://1prime.ru/20241120/peregovory-852956463.html

Economist выяснил, когда начнутся переговоры по Украине

Economist выяснил, когда начнутся переговоры по Украине - 20.11.2024, ПРАЙМ

Economist выяснил, когда начнутся переговоры по Украине

Переговоры об урегулировании украинского конфликта с высокой вероятностью начнутся в следующем году и будут сопровождаться снижением интенсивности боев, сообщил | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T16:31+0300

2024-11-20T16:31+0300

2024-11-20T16:31+0300

политика

украина

переговоры

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Переговоры об урегулировании украинского конфликта с высокой вероятностью начнутся в следующем году и будут сопровождаться снижением интенсивности боев, сообщил британский журнал Economist в своем прогнозе.Так, авторы заявили, что значительное сокращение возможностей западных стран в дальнейшим снабжении Киева ресурсами приведет к принуждению украинской стороны сесть за стол переговоров. На период согласований конфликт может остаться в полузамороженном состоянии, а боевые действия могут вовсе прекратиться.Эксперты также отметили, что Украина, вероятно, откажется от вступления в Североатлантический альянс из-за позиции нового американского президента Дональда Трампа по этому вопросу. Однако, добавили в прогнозе, он может предложить Киеву альтернативную гарантию безопасности.

https://1prime.ru/20241120/kommunikatsiya-852956058.html

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украина, переговоры, россия, дональд трамп