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Economist выяснил, когда начнутся переговоры по Украине - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Economist выяснил, когда начнутся переговоры по Украине
Economist выяснил, когда начнутся переговоры по Украине - 20.11.2024, ПРАЙМ
Economist выяснил, когда начнутся переговоры по Украине
Переговоры об урегулировании украинского конфликта с высокой вероятностью начнутся в следующем году и будут сопровождаться снижением интенсивности боев, сообщил | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:31+0300
2024-11-20T16:31+0300
политика
украина
переговоры
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Переговоры об урегулировании украинского конфликта с высокой вероятностью начнутся в следующем году и будут сопровождаться снижением интенсивности боев, сообщил британский журнал Economist в своем прогнозе.Так, авторы заявили, что значительное сокращение возможностей западных стран в дальнейшим снабжении Киева ресурсами приведет к принуждению украинской стороны сесть за стол переговоров. На период согласований конфликт может остаться в полузамороженном состоянии, а боевые действия могут вовсе прекратиться.Эксперты также отметили, что Украина, вероятно, откажется от вступления в Североатлантический альянс из-за позиции нового американского президента Дональда Трампа по этому вопросу. Однако, добавили в прогнозе, он может предложить Киеву альтернативную гарантию безопасности.
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украина, переговоры, россия, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, переговоры, РОССИЯ, Дональд Трамп
16:31 20.11.2024
 
Economist выяснил, когда начнутся переговоры по Украине

Economist: переговоры о завершении конфликта, скорее всего, начнутся в 2025 году

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Переговоры об урегулировании украинского конфликта с высокой вероятностью начнутся в следующем году и будут сопровождаться снижением интенсивности боев, сообщил британский журнал Economist в своем прогнозе.
Так, авторы заявили, что значительное сокращение возможностей западных стран в дальнейшим снабжении Киева ресурсами приведет к принуждению украинской стороны сесть за стол переговоров. На период согласований конфликт может остаться в полузамороженном состоянии, а боевые действия могут вовсе прекратиться.
Эксперты также отметили, что Украина, вероятно, откажется от вступления в Североатлантический альянс из-за позиции нового американского президента Дональда Трампа по этому вопросу. Однако, добавили в прогнозе, он может предложить Киеву альтернативную гарантию безопасности.
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ПолитикаУКРАИНАпереговорыРОССИЯДональд Трамп
 
 
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