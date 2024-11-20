https://1prime.ru/20241120/resursy-852950097.html

"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия

"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил американским компаниям участвовать в разработке природных ресурсов Украины, чтобы убедить президента США... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:09+0300

2024-11-20T14:09+0300

2024-11-20T14:14+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил американским компаниям участвовать в разработке природных ресурсов Украины, чтобы убедить президента США Дональда Трампа продолжать помощь Киеву, говорится в материале Portal Obronny."Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом", - сказано в материале.Отмечается, что план, разработанный Зеленским, будет актуальным только в том случае, если украинская сторона сможет вернуть под свой контроль регионы, богатые полезными ископаемыми, что маловероятно.Ко всему прочему, идея "откупиться" от США ресурсами связана еще и с тем, что у Украины нет необходимых для их освоения мощностей, чего нельзя сказать о западных компаниях, которые вкладывают миллиарды в изучение месторождений, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241120/rakety-852947757.html

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россия, украина, владимир зеленский