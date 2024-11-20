https://1prime.ru/20241120/resursy-852950097.html
"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия
"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил американским компаниям участвовать в разработке природных ресурсов Украины, чтобы убедить президента США... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:09+0300
2024-11-20T14:09+0300
2024-11-20T14:14+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил американским компаниям участвовать в разработке природных ресурсов Украины, чтобы убедить президента США Дональда Трампа продолжать помощь Киеву, говорится в материале Portal Obronny."Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом", - сказано в материале.Отмечается, что план, разработанный Зеленским, будет актуальным только в том случае, если украинская сторона сможет вернуть под свой контроль регионы, богатые полезными ископаемыми, что маловероятно.Ко всему прочему, идея "откупиться" от США ресурсами связана еще и с тем, что у Украины нет необходимых для их освоения мощностей, чего нельзя сказать о западных компаниях, которые вкладывают миллиарды в изучение месторождений, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241120/rakety-852947757.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия
PO: Зеленский предложил американцам ресурсы, которые уже принадлежат России
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил американским компаниям участвовать в разработке природных ресурсов Украины, чтобы убедить президента США Дональда Трампа продолжать помощь Киеву, говорится
в материале Portal Obronny.
"Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом", - сказано в материале.
Отмечается, что план, разработанный Зеленским, будет актуальным только в том случае, если украинская сторона сможет вернуть под свой контроль регионы, богатые полезными ископаемыми, что маловероятно.
Ко всему прочему, идея "откупиться" от США ресурсами связана еще и с тем, что у Украины нет необходимых для их освоения мощностей, чего нельзя сказать о западных компаниях, которые вкладывают миллиарды в изучение месторождений, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Заигрался": в Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на удары ATACMS