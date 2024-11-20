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"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия - 20.11.2024, ПРАЙМ
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"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия
"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил американским компаниям участвовать в разработке природных ресурсов Украины, чтобы убедить президента США... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:09+0300
2024-11-20T14:14+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил американским компаниям участвовать в разработке природных ресурсов Украины, чтобы убедить президента США Дональда Трампа продолжать помощь Киеву, говорится в материале Portal Obronny."Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом", - сказано в материале.Отмечается, что план, разработанный Зеленским, будет актуальным только в том случае, если украинская сторона сможет вернуть под свой контроль регионы, богатые полезными ископаемыми, что маловероятно.Ко всему прочему, идея "откупиться" от США ресурсами связана еще и с тем, что у Украины нет необходимых для их освоения мощностей, чего нельзя сказать о западных компаниях, которые вкладывают миллиарды в изучение месторождений, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:09 20.11.2024 (обновлено: 14:14 20.11.2024)
 
"Никакого обмана": Зеленский пообещал США ресурсы, которые получила Россия

PO: Зеленский предложил американцам ресурсы, которые уже принадлежат России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил американским компаниям участвовать в разработке природных ресурсов Украины, чтобы убедить президента США Дональда Трампа продолжать помощь Киеву, говорится в материале Portal Obronny.
"Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом", - сказано в материале.
Отмечается, что план, разработанный Зеленским, будет актуальным только в том случае, если украинская сторона сможет вернуть под свой контроль регионы, богатые полезными ископаемыми, что маловероятно.
Ко всему прочему, идея "откупиться" от США ресурсами связана еще и с тем, что у Украины нет необходимых для их освоения мощностей, чего нельзя сказать о западных компаниях, которые вкладывают миллиарды в изучение месторождений, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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