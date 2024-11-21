https://1prime.ru/20241121/rynok-852987719.html

Индекс РТС на Мосбирже упал до "ковидных" уровней

Индекс РТС на Мосбирже упал до "ковидных" уровней - 21.11.2024, ПРАЙМ

Индекс РТС на Мосбирже упал до "ковидных" уровней

Российский рынок акций в первые часы торговой сессии усилил снижение, при этом долларовый индекс РТС упал на уровни марта 2020 года, когда мир входил в полную... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T13:05+0300

2024-11-21T13:05+0300

2024-11-21T13:05+0300

экономика

россия

рынок

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии усилил снижение, при этом долларовый индекс РТС упал на уровни марта 2020 года, когда мир входил в полную неопределенности эпоху ковида, следует из данных Московской биржи. Основной индикатор - индекс Мосбиржи - к 12.49 мск снижается на 0,62%, до 2580,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях падает на 1,14%, до 856,27 пункта. При этом индекс РТС, исчисляемый в долларах, опустился на "ковидные" уровни марта 2020 года – немного выше 800 пунктов. Меньше в обозримом прошлом было лишь в феврале 2022 года, когда индикатор падал до 610 пунктов - на минимум с января 2016 года. В частности, сильно дешевеют бумаги Ozon (-3,4%), АФК "Система" (-3,1%), "Сегежи" (-8,3%), МТС (-2,9%). Дорожают бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,7%), "Мосэнерго" (+0,4%), "Лукойла" (+0,2%). Ситуация пока продолжает развиваться в негативном ключе, что связано в первую очередь со всплеском опасений, связанных с ключевой ставкой ЦБ РФ, поддержанными вышедшими в среду данными инфляции и провоцирующих в том числе краткосрочных инвесторов открывать "короткие" позиции (в расчете на падение котировок), рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Волатильность на рынке может остаться высокой, а индекс Мосбиржи может продолжить тяготеть к снижению, добавил он. Риски обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ остаются высокими, заключает аналитик.

https://1prime.ru/20241120/rynok-852963215.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок, акции