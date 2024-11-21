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Индекс РТС на Мосбирже упал до "ковидных" уровней
Индекс РТС на Мосбирже упал до "ковидных" уровней - 21.11.2024, ПРАЙМ
Индекс РТС на Мосбирже упал до "ковидных" уровней
Российский рынок акций в первые часы торговой сессии усилил снижение, при этом долларовый индекс РТС упал на уровни марта 2020 года, когда мир входил в полную... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:05+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии усилил снижение, при этом долларовый индекс РТС упал на уровни марта 2020 года, когда мир входил в полную неопределенности эпоху ковида, следует из данных Московской биржи. Основной индикатор - индекс Мосбиржи - к 12.49 мск снижается на 0,62%, до 2580,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях падает на 1,14%, до 856,27 пункта. При этом индекс РТС, исчисляемый в долларах, опустился на "ковидные" уровни марта 2020 года – немного выше 800 пунктов. Меньше в обозримом прошлом было лишь в феврале 2022 года, когда индикатор падал до 610 пунктов - на минимум с января 2016 года. В частности, сильно дешевеют бумаги Ozon (-3,4%), АФК "Система" (-3,1%), "Сегежи" (-8,3%), МТС (-2,9%). Дорожают бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,7%), "Мосэнерго" (+0,4%), "Лукойла" (+0,2%). Ситуация пока продолжает развиваться в негативном ключе, что связано в первую очередь со всплеском опасений, связанных с ключевой ставкой ЦБ РФ, поддержанными вышедшими в среду данными инфляции и провоцирующих в том числе краткосрочных инвесторов открывать "короткие" позиции (в расчете на падение котировок), рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Волатильность на рынке может остаться высокой, а индекс Мосбиржи может продолжить тяготеть к снижению, добавил он. Риски обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ остаются высокими, заключает аналитик.
https://1prime.ru/20241120/rynok-852963215.html
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россия, рынок, акции
Экономика, РОССИЯ, Рынок, Акции
Индекс РТС на Мосбирже упал до "ковидных" уровней
Российский рынок акций снижается, индекс РТС упал до "ковидных" уровней
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии усилил снижение, при этом долларовый индекс РТС упал на уровни марта 2020 года, когда мир входил в полную неопределенности эпоху ковида, следует из данных Московской биржи.
Основной индикатор - индекс Мосбиржи - к 12.49 мск снижается на 0,62%, до 2580,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях падает на 1,14%, до 856,27 пункта.
При этом индекс РТС, исчисляемый в долларах, опустился на "ковидные" уровни марта 2020 года – немного выше 800 пунктов. Меньше в обозримом прошлом было лишь в феврале 2022 года, когда индикатор падал до 610 пунктов - на минимум с января 2016 года.
В частности, сильно дешевеют бумаги Ozon (-3,4%), АФК "Система" (-3,1%), "Сегежи" (-8,3%), МТС (-2,9%). Дорожают бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,7%), "Мосэнерго" (+0,4%), "Лукойла" (+0,2%).
Ситуация пока продолжает развиваться в негативном ключе, что связано в первую очередь со всплеском опасений, связанных с ключевой ставкой ЦБ РФ, поддержанными вышедшими в среду данными инфляции и провоцирующих в том числе краткосрочных инвесторов открывать "короткие" позиции (в расчете на падение котировок), рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Волатильность на рынке может остаться высокой, а индекс Мосбиржи может продолжить тяготеть к снижению, добавил он.
Риски обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ остаются высокими, заключает аналитик.
Российский рынок акций завершил торговый день в минусе