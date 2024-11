https://1prime.ru/20241122/dajdzhest-853007864.html

Дайджест российской прессы - 28 января

Дайджест российской прессы - 28 января - 22.11.2024, ПРАЙМ

Дайджест российской прессы - 28 января

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T03:57+0300

2024-11-22T03:57+0300

2024-11-22T03:57+0300

россия

украина

сша

рф

владимир путин

джо байден

ангела меркель

госдума

ведомости

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853007864.jpg?1732237079

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Удар пришелся по расчетам - США ввели масштабные санкции против российской финансовой инфраструктуры - США выступили с самым масштабным по количеству пакетом санкций против 100 финансовых организаций, как российских, так и иностранных с российским участием. Крупнейшей из них оказался Газпромбанк, кроме того, в SDN List попали топ-менеджеры ЦБ, так или иначе связанные с платежной инфраструктурой. - Крепкий "Орешник" - Владимир Путин рассказал, чем и зачем Россия ударила по украинскому "Южмашу" - Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером выступил со специальным заявлением по поводу ударов западными ракетами по территории России и ответных действий российской стороны. Из выступления следует, что российские военные впервые применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". - Заслуженный триллионер РФ - Владимир Путин узнал у Даниила Егорова, кто есть кто - Президент России Владимир Путин встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что глава ФНС порадовал президента как никто другой за последнее время. - И вновь продолжается бонд - У инвесторов в облигации обостряются вечные риски дефолтов - Российский облигационный рынок привык к тому, что слово "дефолт" означает не крах и катастрофу, а вполне заурядное, хотя и неприятное событие - невозможность заемщика в срок расплатиться по своим обязательствам. К тому же в последнее время дефолты допускали в основном небольшие компании. - К цифровым платформам цепляют закон - Белый дом согласовал проект регулирования интернет-экономики - Правительство определило свои взгляды на цифровые платформы (маркетплейсы, сервисы заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг и т. п.) и их экономическое регулирование. Доработанный Минэкономики законопроект "О платформенной экономике" (теперь это пакет из трех проектов) вводит требования к деятельности платформ, штрафы за их нарушения и фиксирует права их работников как гражданско-правовые. - Залогу добавят арендных прав - Законопроект об их использовании резидентами ОЭЗ для кредитования одобрен в первом чтении - Законопроект, позволяющий резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) передавать в залог банкам арендные права на участки, находящиеся в госсобственности, в четверг одобрен Госдумой в первом чтении. - Труд платежом красен - Повышение зарплат остается основным инструментом найма и удержания работников - Размер зарплат, а не компенсации и льготы остается основным инструментом привлечения и сохранения работников на российском рынке, следует из подготовленного hh.ru обзора программ благополучия сотрудников. - Турецкий ЦБ стоит на своем - Мониторинг мировой экономики - Центральный банк Турции в четверг, как и ожидалось, восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на максимальном за более чем 20 лет уровне 50% годовых. В пресс-релизе, опубликованном после заседания, отмечается, что спрос в стране продолжает сжиматься, а инфляция в сфере услуг - замедляться. - Дресс-код согласно приговору - Минюст хочет обновить гардероб заключенных и лиц, содержащихся в СИЗО - Российским заключенным и арестованным впервые будут положены трикотажные шапки, шарфы и футболки. Женщины в неволе смогут носить легинсы, домашние халаты, а также пижамы. Это следует из проекта приказа Министерства юстиции РФ, которым регламентирован ассортимент одежды, положенной лицам, отбывающим наказание в колониях или находящимся в СИЗО. - Комитет Госдумы по охране здоровья вместо единоросса возглавит представитель ЛДПР - Комиссия Госдумы по регламенту вечером в четверг внесла на рассмотрение палаты проект постановления об освобождении от должности председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева ("Единая Россия", ЕР) и избрании на этот пост Сергея Леонова (ЛДПР). - Хищение снисхождения не заслужило - Бывшего петербургского вице-губернатора и его подельника осудили по всей строгости - Неожиданно жесткое наказание назначил суд бывшему в 2013-2014 годах вице-губернатором Санкт-Петербурга, а затем руководителю крупных строительных компаний Владимиру Лавленцеву, который обвинялся в нескольких эпизодах растраты и мошенничества на несколько миллиардов рублей, и экс-советнику петербургского губернатора и бывшему гендиректору "СКА Арены" Игорю Забирану, которому инкриминировали одно хищение. - Подсудимые назвались потерпевшими - Экс-совладелец "Кофе хауз" утверждает, что потерял 50 миллионов долларов в пирамиде, которую ему же вменили - Пресненский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего совладельца сетей "Азбука вкуса" и "Кофе хауз" Кирилла Якубовского. Вместе с золотопромышленником Павлом Масловским, а также предпринимателем Светланой Безруковой его обвиняют в хищении в 2011–2015 годах 126 миллионов долларов (или 4,3 миллиарда рублец по курсу тех лет) у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. - Из ЦУПа запустили хищения - Вынесен приговор за махинации на объекте "Роскосмоса" - Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) "Роскосмоса" в подмосковном Королеве обернулись девятилетним сроком заключения для главы бывшего субподрядчиком на стройке "СУ-24" Армена Кобаляна. - Сгорел шалаш, но памятник остался - Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга устанавливает причины и обстоятельства пожара, уничтожившего мемориальный шалаш под Сестрорецком, в котором Владимир Ленин скрывался от преследования в 1917 году. Шалаш Ленина - музейный комплекс, посвященный событиям лета накануне Октябрьской революции. - Джо Байден даст списать - Уходящая администрация США старается помочь Украине напоследок - Президент США Джо Байден решил оказать Украине максимальную поддержку за оставшиеся у него два месяца в Белом доме, прежде чем Овальный кабинет займет республиканец Дональд Трамп. Так, господин Байден решил списать Украине $4,65 млрд долга из $9,3 млрд, предоставленных Соединенными Штатами в рамках одобренного в апреле пакета помощи почти на $61 млрд. - "Гнись, гнись, гнись, но сделай так, чтобы не сломалось" - Ангела Меркель учит мир, как вести дела с Дональдом Трампом - На будущей неделе в трех десятках стран мира будут опубликованы 736-страничные мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, возглавлявшей крупнейшую экономику Евросоюза 16 лет. - От какаду до гаубиц - Россия и Северная Корея развивают сотрудничество, о деталях которого доподлинно неизвестно - Россия и КНДР продолжают расширять сотрудничество в торгово-экономической сфере. Протокол о намерениях в этой области был подписан на днях в ходе визита в КНДР министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, сопредседательствующего в российско-северокорейской межправительственной комиссии. - Все на карты - "НМ-Тех" запускает производство микросхем для сим-карт и паспортов - Зеленоградское предприятие "НМ-Тех" с 2025 года начнет четыре новых проекта по производству чипов для сим-карт, токенов электронных подписей, банковских и транспортных карт, а также загранпаспортов. В компании рассчитывают, что совокупная прибыль от реализации продукции может превысить 3 триллиона рублей уже до 2030 года. - У автосалонов буксует китайский - Экспансия брендов из этой страны пошла на спад - Рост доли сетей автосалонов китайских автомобилей остановился, оставшись на уровне конца прошлого года - примерно 65% из 4,07 тысячи всех шоурумов. Участники рынка отмечают тренд на отказ дилеров от некоторых китайских франшиз вследствие перенасыщения рынка и не ждут дальнейшего увеличения числа автосалонов. - "Абрау-Дюрсо" выстрелило - У российских игристых вин - новый лидер - По результатам десяти месяцев 2024 года в списке крупнейших компаний России по производства игристого вина - новый лидер. Первое место по объемам производства заняла "Абрау-Дюрсо" семьи бизнесмена Бориса Титова, увеличившая разлив на 20%. До этого рейтинг возглавляла "Кубань-Вино", которая могла начать терять позиции на рынке после передачи бизнеса Росимуществу. - Шире риск - Крупнейшая российская перестраховочная компания ищет иностранных клиентов - Ведущий участник российского рынка перестрахования - РНПК - начал предлагать свои услуги другим государствам. В фокусе компании - страны из СНГ и дружественные страны Азии. Подобная деятельность РНПК будет способствовать развитию международных связей, но в то же время может сократить перестраховочную емкость российского рынка. - Бизнесу замедляют кредиты - Банк России ужесточает регулирование - ЦБ намерен ужесточить регулирование корпоративного кредитования, новые меры должны ограничить банки в выдаче заемных средств закредитованным компаниям. Более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 году приходится на крупные компании, чей спрос на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок, что увеличивает риски закредитованности, полагают в ЦБ. - АЛРОСА огранит расходы - Компания объявила об антикризисных мерах - В условиях продолжающегося кризиса алмазно-бриллиантовой отрасли АЛРОСА (MOEX: ALRS) подготовила меры по сокращению издержек. Компания, добывающая 90% алмазов в РФ, сократит расходы на персонал и планирует приостановку производства на части наименее рентабельных участков. - "Одноклассники" смогли собраться - Аудитория сервиса выросла впервые за пять лет - Выручка VK по итогам третьего квартала выросла на 19%, до 39,4 миллиарда рублей. Компания сообщила о росте аудитории соцсети "Одноклассники", на протяжении последних лет снижающейся или стагнирующей. VK утверждает, что ей удалось привлечь на площадку тех пользователей, которые смотрели на ней видео без регистрации и выпадали из статистики. - Отделка по смесным ценам - Ремонт жилья подорожал на стройматериалах - Стоимость ремонта жилья подорожала с начала текущего года на 11,3%, одна из главных причин - рост цен на стройматериалы на фоне высокого спроса на такую продукцию. При этом заметнее всего увеличилась стоимость сухих строительных смесей - в некоторых регионах более чем на 21%, что производители объясняют удорожанием логистики. - К Деду Морозу вернулись инвесторы - Cosmos Hotel Group выходит в Великий Устюг - Подконтрольная АФК "Система" Cosmos Hotel Group вернулась к планам строительства туристических объектов на территории "Вотчины Деда Мороза" в Вологодской области. Интерес к путешествиям в Великий Устюг растет, но из-за крайне выраженной сезонности этого направления проект сложно назвать привлекательным для инвесторов. - Иногда банан - это не просто банан - Инсталляцию Маурицио Каттелана продали на аукционе за 6,2 миллиона долларов - В четверг в Нью-Йорке на торгах аукциона Sotheby's была продана знаменитая инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана. Comedian - банан, приклеенный скотчем к белой стене - ушел к китайскому коллекционеру за 6,2 миллиона долларов (с учетом комиссионных). ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - По Украине впервые ударили баллистической ракетой - "Орешник" применен в ответ на удары по Курской и Брянской областям, рассказал Владимир Путин - Россия 21 ноября применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности "Орешник" с гиперзвуковым оснащением. - Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать Россию - Эта норма включена в закон о госбюджете, но необходимые поправки в КоАП пока в проработке - В случае повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) полученные дополнительные средства могут пойти на финансирование национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". - Аудитория депутатов Госдумы в соцсетях соответствует 9,2% числа избирателей - Основной платформой для интернет-коммуникации парламентариев является Telegram - Основанные Павлом Дуровым Telegram и VK являются самыми популярными интернет-сервисами для коммуникации депутатов Госдумы с избирателями. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой группы "Полилог" в исследовании "Депутаты Госдумы в соцсетях. - Госдума разработала рекомендации по улучшению состояния ЖКХ - Правительство должно представить результаты по их осуществлению до 2025 года - По итогам прошедшего в октябре правительственного часа в Госдуме на тему ЖКХ с участием профильных министров нижняя палата 21 ноября единогласно приняла постановление с рекомендациями по улучшению состояния коммунальной инфраструктуры. - В США решили арестовать "кошелек" избирательной кампании Нарендры Моди - Магната Гаутама Адани обвиняют в даче взяток индийским чиновникам - Окружная прокуратура Нью-Йорка предъявила индийскому миллиардеру и одному из богатейших людей планеты Гаутаму Адани обвинение по нескольким пунктам в мошенничестве и подкупе индийских чиновников, сообщила пресс-служба генпрокурора США. - Джо Байден дарит Украине 4,65 миллиарда долларов - Списанию долга на эту сумму Дональд Трамп помешать не сможет - Президент США Джо Байден планирует простить Украине часть долга. Об этом 21 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ госдепартамента, уведомляющий конгресс о намерении списать $4,65 млрд. Согласно письму, списание долга "поможет Украине преуспеть, что соответствует интересам Соединенных Штатов и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО". - ЛДПР получит в Госдуме комитет по охране здоровья - Вместо единоросса Бадмы Башанкаева его может возглавить Сергей Леонов - В Госдуме сменится председатель комитета по охране здоровья. Вместо Бадмы Башанкаева ("Единая Россия") его вскоре может возглавить Сергей Леонов из ЛДПР .Об этом "Ведомостям" сообщили три человека: один, близкий к администрации президента (АП), один, близкий к "Единой России", и один, близкий к руководству думского комитета. - Что значат новые санкции США против российских банков - Вновь возрастет значимость альтернативных способов расчетов, в том числе за российский газ - Газпромбанк, которому с февраля 2022 года удавалось избегать попадания в санкционный черный список США, всё же оказался в нем: Штаты ввели блокирующие санкции против банка 21 ноября. - Ополченцы из ДНР и ЛНР с инвалидностью получат право на две пенсии - Одна из них - это в разы увеличенная соцпенсия по инвалидности - Пенсии ополченцев из ДНР и ЛНР, ставших инвалидами в боях с 2014 года, станут выше - за счет того, что в правах на соцвыплаты их уравняют с российскими военнослужащими, которые завершили службу после полученных ранений или заболеваний. - Операторы связи могут получить льготные кредиты на покупку оборудования - Телекомбизнес согласен на любые условия, если ставки по кредитам станут ниже текущих - Телекомоператоры могут получить еще одну меру поддержки для покупки отечественного оборудования для магистральных сетей связи и запуска 5G - льготные кредиты. - Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию - Большая часть из них отправилась в Бразилию и Китай - Белоруссия увеличила транзит калийных удобрений через территорию России в январе - сентябре 2024 года на 15% год к году до 8,8 миллиона тонн. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились "Ведомости". - Эксперты прогнозируют снижение производства сахара в России в 2025 году - Но фактический выпуск этого продукта пока выше прошлогоднего - Производство сахара в России в сельскохозяйственном 2024/25 году - с 1 июля по 30 июня - составит 6,1 миллиона тонн, что на 11% меньше показателя 2023/24 г., прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). "Ведомости" ознакомились с исследованием. - "Почта России" избавится от 60 объектов недвижимости стоимостью 6 миллиардов рублей - Продажа непрофильных активов должна помочь ей справиться с убытками - "Почта России" выставила на торги более 60 активов по всей стране. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Российского аукционного дома (РАД), который будет заниматься их реализацией. - У бизнеса растет спрос на биржевые инструменты - На фондовом рынке у компаний популярны облигации, на денежном - овернайты - Активность российских компаний на бирже растет. За 10 месяцев 2024 года 13 800 юридических лиц заключили сделки на рынках Мосбиржи, рассказал "Ведомостям" ее представитель. Это почти на 40% больше, чем за весь 2023 год. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Вам повезет - Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух - На самолете Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, началась программа летных испытаний с новыми российскими комплектующими. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев. - Привели в порядок - Изменились правила приема в колледжи - С 1 марта 2025 года поступать в колледжи будут по новым правилам. Подписан приказ министерства просвещения, который вносит изменения в предыдущий порядок поступления. Что нового? Теперь подать заявление о поступлении на очно-заочную и заочную формы обучения можно только до 1 декабря. - Внимание на экран - Для чего нужен универсальный платежный QR-код - В Госдуму внесен законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода при безналичной оплате товаров или услуг. Законопроект разработал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков вместе с коллегами-депутатами и членами Совета Федерации. - Не больше трех в семье - Законодатели предлагают ограничить количество детей, которых берут под опеку - В Государственную Думу внесен законопроект, который в случае принятия может исправить ситуацию, многим известную, но не часто широко обсуждаемую. Речь идет о ребятах из детских домов и интернатов, которых иногда берут в приемные семьи вовсе не из гуманных побуждений, а исключительно из корыстных соображений - государство стало очень неплохо платить за сирот. - Добраться до полиса - Ответственность операторов данных за их утечку предлагают страховать - На страховом рынке может появиться типовой полис для защиты гражданской ответственности операторов персональных данных. Такой продукт подготовила рабочая группа Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию киберрисков. - Вместе против хакеров - Игорь Краснов обсудил с президентом Узбекистана проект по кибербезопасности - В четверг в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Генпрокурора РФ Игоря Краснова, который прибыл в республику с рабочим визитом. "Рад вновь посетить Узбекистан, традиционное гостеприимство позволяет здесь чувствовать себя действительно как дома", - сказал Краснов на встрече с Мирзиёевым. - Пополнили казну - Владимир Путин обсудил с главой ФНС рост налоговых поступлений - этом году налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 20%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. В ходе беседы также обсуждался взрывной рост онлайн-торговли и сокращение количества должников. - Идут к антиутопии - В Совфеде обсудили опасности западных доктрин - Мир находится в переломной точке, когда глобализм и трансгуманизм стали основными вызовами для традиционных ценностей, считает председатель Комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Вчера он провел круглый стол, темой которого стала доктрина многополярного мира. - Ускорят отъезд - Расплатившихся должников стали вычеркивать из списков невыездных роботы - Федеральная служба судебных приставов начала в массовом порядке использовать системы искусственного интеллекта для принятия важных решений. В частности, именно роботы вычеркивают человека из списка невыездных после выплаты долга. - С поправкой на заботу - Принятый Госдумой федеральный бюджет ориентирован на интересы людей - Госдума приняла проект главного финансового документа страны на 2025-2027 годы в третьем чтении. Это "бюджет не о деньгах, а о людях" - так охарактеризовали одобренную государственную смету в профильном комитете. - Случайные обстоятельства или халатность? - Появилась версия о том, что привело к гибели людей при пожаре на складе Ozon - Пожар, произошедший 3 августа 2022 года в логистическом комплексе в подмосковной Истре, по-прежнему вызывает много вопросов. Тогда пострадали 12 человек, а двое пропали без вести и были признаны погибшими. Не пора ли назвать виновников? - До руля не дойдешь - Водителям предложили сдавать анализы на наркотики при получении медсправки - Водителей планируется обязать сдавать тесты на употребление наркотиков при получении водительской медсправки. С таким предложением выступил Национальный авто- мобильный союз. Он обратился с этой инициативой в минздрав. - Вези иваси - Вылов сардины снова может оказаться рекордным - По данным Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО), к 19 ноября вылов сардины иваси во всех районах промысла российских рыбаков составил 517,6 тысячи тонн. Это почти на 15% больше аналогичного периода прошлого года и на 5% меньше, чем весь вылов сардины иваси за 2023 год, который тоже был рекордным. - Это говорит Меркель - Канцлер Германии в мемуарах объяснила, почему она была против вступления Украины в НАТО - В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности канцлера Германии Ангелу Меркель поразило "чувство собственной правоты", с каким выступал на мероприятии российский президент Владимир Путин. - Тысяча золотых рецептов - Китайская медицина о том, как сохранить здоровье - Сезон "Сяосюе" ("Малый снег") в этом году начинается 22 ноября. В это время в Пекине редко выпадает снег, а вот холод и ледяной дождь - обычное дело. В этот период обычно наблюдается рост респираторных, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. - Атака "спящих" - В Беларуси показали фильм о планах вторжения стран Запада - Белорусский телеканал ОНТ опубликовал фильм-расследование "Бесы: как хотят захватить Беларусь", рассказывающий о планах стран Запада по вторжению на территорию республики в целях смены власти. Фильм снят с использованием информации, предоставленной белорусскими спецслужбами. - Из Лондона в Нью-Йорк за 30 минут - Сможет ли Илон Маск заменить самолеты ракетами - Шестой экспериментальный запуск Starship закончился не так, как изначально планировала SpaceX. Это должна была быть вторая попытка поймать ракету Super Heavy с помощью двух механических "рук" на стартовой башне. Однако ускоритель посадили на воду в Мексиканском заливе. - Пушкин против квадробера - В выборе слова года наметилось состязание лингвистов - Институт Пушкина сразу пять слов назвал ключевыми словами 2024 года. А портал "Грамота.ру", аудитория которого в год собирает 17-19 миллионов пользователей, 11 слов включил в шорт-лист на соискание "Слова года". И у двух солидных лингвистических центров почти нет пересечений. - Волшебник из Заполярья - Елка в Кремле стартует с 26 декабря - До Нового года осталось 39 дней. Ждут этот праздник и взрослые, но больше всего ждут его дети. Ведь именно в этот день оживает сказка, приходит Дед Мороз и сбываются самые волшебные мечты. Одним из таких детских желанных мечтаний у жителей нашей страны во все времена было попасть на новогоднюю елку в Московский Кремль. - Пятая авеню стала второй - Виа Монтенаполеоне в Милане признана самой дорогой торговой улицей мира - Миланская виа Монтенаполеоне официально признана самой дорогой торговой улицей в мире. Это известие стало настоящей сенсацией в мире моды и роскоши. Улица, которая всегда считалась одной из самых престижных торговых артерий, теперь официально получила титул самой дорогой, согласно рейтингу Main Streets Across the World ("Главные улицы в мире") международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, в котором отражены 138 самых роскошных городских торговых точек в мире. - В печать! - Издательский бизнес: новые вызовы - новые возможности - Власти сохранили на 2025 год объем федерального финансирования социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации (СМИ). Об этом заявил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев на профессиональном форуме российских издателей "Издательский бизнес / Publishing Expo. Новые вызовы - новые возможности". - Паши честно - В Крыму хотят продавать сельхозземли в пять раз дешевле - В Крыму обсуждают возможность продавать добросовестным арендаторам сельхозземли за 20% от их кадастровой стоимости. Это предложение аграрного бизнеса уже поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Выкупить землю можно и сейчас, но за полную стоимость. - Детям - кино, мамам - юриста - Молодежные парламенты предложили пять поправок к законам - В Ульяновске на Форуме молодых парламентариев Приволжья разработали пять законодательных инициатив. Их отправят на рассмотрение в органы федеральной власти. Организовала мозговой штурм ульяновская Молодежная Дума. - Макароны с сыром - За сутки в школах Красноярского края зафиксировали два массовых отравления - появились сообщения о массовых отравлениях школьников в Красноярском крае. ЧП произошли в разных городах. В Красноярске более 20 учеников с первого по одиннадцатый класс школы № 76 обратились за медицинской помощью с признаками отравления. -Упал, очнулся - гипс. А дальше что? - Хирург Сергей Донченко: Травматолог должен быть волевым в принятии решений - Заголовок этот не случаен. Мой собеседник Сергей Донченко заведует отделением травматологии и ортопедии Многофункционального научно-клинического центра имени С. П. Боткина. Старейшая многопрофильная Боткинская больница всегда работала на травму. - О чем молчат мужчины - Разработаны уникальные методы лечения - Специалисты медицинского центра клинической больницы святителя Луки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского разработали уникальные методы хирургического лечения при заболеваниях предстательной железы. - Точность - до градуса - В пластических операциях помогает компьютер - В Самарском государственном медуниверситете разработали программу, которая подбирает наиболее подходящий пластический материал для замещения дефектов. Это может быть фрагмент собственной кости из голени или лопатки пациента. Компьютер не только упрощает работу хирургов во время операции, но и делает ее более щадящей. - Знак времени - Главному онкологу вручили медаль "короля стволовых клеток" - Онкология - наука междисциплинарная. И прошедший в Санкт-Петербурге Национальный конгресс по регенеративной медицине тому очередное подтверждение. На форуме генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России академик Андрей Каприн был удостоен памятной медали выдающегося российского ученого Александра Фриденштейна, которого называют "королем стволовых клеток". ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Революция позора: кто организовал первый майдан на Украине - Беспорядки положили начало курсу Украины к полному развалу - 22 ноября 2004 года на Украине началась "оранжевая революция", ставшая трагическим и поворотным эпизодом новейшей истории постсоветского пространства. Как это было и кто виноват, вспоминали "Известия". - Полетная зона: в РФ подготовили поправки о расширении "мокрого" лизинга самолетов - Какие проблемы может решить это нововведение и с чем сейчас борется отрасль - Ведомства подготовили поправки в Воздушный кодекс о расширении механизма "мокрого" лизинга, то есть передаче самолетов в эксплуатацию вместе с экипажами, на международные авиаперевозки. - Голосовые в связке: в России предложили создать базу биометрии телефонных мошенников - Проект обсуждается в рамках большого пакета мер по антифроду - В России обсуждаются новые меры противодействия телефонным мошенникам - в том числе формирование базы их биометрических образцов. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. - Жизнь заиграла касками: правительство представит новые меры поддержки стройотрасли - Эти шаги дадут возможность сгладить последствия роста ключевой ставки, инфляции, себестоимости - Правительство сейчас активно готовит мероприятия для поддержки строительной отрасли на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ РФ, повышения себестоимости и инфляции. - Сохранить присутствие пуха: чем опасен тренд на женское бритье - Врачи рассказали, какие проблемы может спровоцировать популярная бьюти-процедура - Модная процедура под названием дермапланинг стала популярной у некоторых девушек. Они бреют лицо, чтобы добиться идеальной гладкости кожи. Однако этот прием играет с ними злую шутку: со временем некоторые модницы обзаводятся густой растительностью. - Внешний друг: Москва и Каракас согласовывают сроки визита Мадуро - Россия может стать первой страной, которую венесуэльский лидер посетит после инаугурации в январе - Дата нового визита венесуэльского президента Николаса Мадуро в Россию сейчас прорабатывается по дипломатическим каналам, сказали "Известиям" в посольстве РФ в Каракасе. - Гиперзвуковой эффект - Удар "Орешником" по заводу в Днепропетровске стал ответом на эскалацию - Конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по территории России. С таким заявлением в своём обращении к россиянам выступил Владимир Путин 21 ноября. - Подропное описание: россиянам стали вдвое чаще блокировать подозрительные счета - В стране резко выросло количество жалоб на включение в базу Центробанка - Количество жалоб в ЦБ от россиян, которых фактически отключают от банковского обслуживания из-за того, что они попадают в его базу подозрительных операций и счетов, резко выросло. - Дополнительные унции: резервы РФ в золоте превысили рекордные 200 миллиардов - Почему их объемы подскочили сразу на треть и как это повлияет на финансовую стабильность страны - Золотые резервы России выросли на рекордные 33% с начала года и к ноябрю впервые в истории страны превысили $200 млрд, выяснили "Известия". Страна вышла на пятое место по запасам этого драгметалла - ее опередили только США, Германия, Италия и Франция. - Враждебный интеллект: как бороться с умными БПЛА Skynode - Противник получил беспилотные летательные аппараты, на которые не воздействуют средства радиоэлектронной борьбы - В зоне проведения СВО всё чаще стали появляться ударные беспилотные летательные аппараты нового поколения, на которые не воздействуют средства радиоэлектронной борьбы, сообщает The Wall Street Journal. - Ограничительные примеры - Что значат новые санкции США против Газпромбанка - На Газпромбанке, которому удавалось избегать санкций почти три года, вряд ли в моменте негативно скажутся введённые 21 ноября ограничения США, считают опрошенные "Известиями" эксперты. До 30 апреля действует генлицензия Штатов, которая позволяет проводить платежи по энергетическим сделкам — именно они были основной частью бизнеса Газпромбанка в Европе. - Обман ударами: в Ливане обострилась обстановка на фоне переговоров о перемирии - В миссии ООН сообщили, что израильтяне заходят глубже в страну - Военные действия в Ливане обострились на фоне интенсивных переговоров о перемирии. Израильтяне заходят немного глубже в страну, хотя потом и возвращаются на свои позиции. Об этом "Известиям" сообщили в миссии Организации Объединенных Наций. - PASсивный бойкот: в Молдавии после выборов блокируют работу оппозиции - Чего опасается партия президента Майи Санду и стоит ли ждать протестов в республике - После выборов в Молдавии власти страны блокируют любое участие оппозиции в политических процессах, сообщил "Известиям" лидер блока "Победа" Илан Шор. - Жизнь и обеспечение - В России удалось импортозаместить лишь 25% медоборудования - Пока российские медицинские изделия смогли занять лишь чуть более четверти рынка медтехники страны, сообщили "Известиям" в Минпромторге. Сейчас налажено производство рентгеновских аппаратов и глюкометров, но нет, например, отечественных магнитно-резонансных томографов - это всё еще импортозависимая история, отмечают эксперты. - Игристый настрой - Россияне отметят Новый год с российским шампанским - какому вину отдадут предпочтение граждане - Россияне на Новый год будут пить преимущественно российское шампанское, выяснили "Известия", опросив ведущих продавцов, производителей и импортёров вин. С начала года продажи отечественного игристого постоянно растут, этот показатель в некоторых компаниях уже составил до 50%, но ещё не достиг пика, сообщили представители бизнеса. - Звёздный гарант - Глэмпинги и пляжи будут оцениваться наряду с отелями - Не только отели и гостиницы, но и все остальные объекты размещения туристов будут проходить классификацию. Соответствующие поправки к закону "Об основах туристской деятельности" Госдума приняла в третьем чтении. Авторы межфракционного документа отметили: многие другие объекты, например глэмпинги или модульные дома, оставались без регулирования. - Марафон признаний - Что рассказали ключевые свидетели по делу Блиновской - Бизнес-интересы блогера Елены Блиновской обслуживало более двух десятков компаний, рассказали ее бывшие сотрудники на заседании Савёловского райсуда 21 ноября. По их словам, руководители этих юрлиц и индивидуальные предприниматели выполняли свою роль лишь номинально: их расчётные счета находились под полным контролем семьи Блиновских.

украина

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, рф, владимир путин, джо байден, ангела меркель, госдума, ведомости, газпромбанк