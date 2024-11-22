https://1prime.ru/20241122/gruziya-853018361.html

Не быть пешками в чужой битве. В США оценили победу "Грузинской мечты"

Не быть пешками в чужой битве. В США оценили победу "Грузинской мечты" - 22.11.2024, ПРАЙМ

Не быть пешками в чужой битве. В США оценили победу "Грузинской мечты"

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" победила на выборах, внушив избирателям, что Запад может превратить страну в "еще одну Украину", пишет The... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T12:21+0300

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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" победила на выборах, внушив избирателям, что Запад может превратить страну в "еще одну Украину", пишет The Washington Post.Как отмечается, оппозиция не признала результаты выборов, но правящая партия успешно воспользовалась раздробленностью противников и страхом перед военным конфликтом. "Грузинская мечта" предложила избирателям выбор между миром и войной, что нашло отклик у людей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОснователь "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, миллиардер и бывший премьер-министр, сыграл ключевую роль в развороте партии. Он утверждает, что Запад и местная оппозиция стремятся сделать из грузин пешек в битве против Москвы.Что касается отношений с Украиной, то Грузия выразила поддержку Киеву, но не ввела санкции и избегает громкой критики Москвы. В сложившейся ситуации "Грузинская мечта" считает, что Грузия не должна подвергаться неоправданному риску."Грузинская мечта", хотя и стремится к евроинтеграции, при этом защищает традиционные ценности Грузии, что противоречит стандартам Евросоюза. Так, введены законы, запрещающие однополые браки и смену пола, а также обязывающие организации, получающие финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве иноагентов.Оппозиция отвергла результаты выборов, но протесты оказались скромными. Со своей стороны, Запад не оказывает должного давления на Грузию, что делает для оппозиции затруднительным сбор доказательств нарушений.Сейчас Иванишвили делает ставку на утрату интереса Европы к Грузии и предсказывает, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США положит конец украинскому конфликту, а с окончанием конфликта прекратятся все недоразумения с Европой и Америкой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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грузия, россия, сша, украина