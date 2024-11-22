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Россияне продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев

Россияне продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев - 22.11.2024, ПРАЙМ

Россияне продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев

Россияне по итогам 10 месяцев текущего года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T13:04+0300

2024-11-22T13:04+0300

2024-11-22T13:04+0300

россия

турция

туризм

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СТАМБУЛ, 22 ноя - ПРАЙМ. Россияне по итогам 10 месяцев текущего года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. В конце октября глава этого ведомства Мехмет Нури Эрсой сообщал, что страну посетили почти 42 миллиона иностранных туристов за девять месяцев, а больше всего - почти 5,5 миллиона - прибыло из РФ. Согласно изученной РИА Новости статистике, за десять месяцев страну посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей прошлого года. Из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона, при этом доля россиян среди других иностранцев осталась неизменной - 13,2%. На втором месте оказалась Германия (более 6 миллионов туристов), далее следуют Великобритания (более 4,2 миллиона), Иран (более 2,7 миллиона) и Болгария (более 2,4 миллиона). При этом в октябре больше всего туристов в Турцию направила ФРГ (более 925 тысяч), на втором месте - Россия (более 776 тысяч). Наибольший рост интереса к Турции зафиксирован со стороны туристов из Японии, число гостей из этой страны выросло на 82%, или на 51 тысячу, а также из Китая (рост на 77%, или более 154 тысяч). Накануне министр Эрсой заявлял, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.

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россия, турция, туризм