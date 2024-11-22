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Володин пригрозил мощным ответом на удары западными ракетами - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Володин пригрозил мощным ответом на удары западными ракетами
Володин пригрозил мощным ответом на удары западными ракетами - 22.11.2024, ПРАЙМ
Володин пригрозил мощным ответом на удары западными ракетами
Россия даст более мощный ответ на удары американскими и британскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Такое заявление в своем... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T16:34+0300
2024-11-22T16:57+0300
спецоперация на украине
вячеслав володин
россия
ракетные удары
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия даст более мощный ответ на удары американскими и британскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Отметив, что по российским военным объектам в Курской и Брянской областях были нанесены удары ракетами производства Соединенных Штатов и Британии, спикер ГД напомнил: "Российская Федерация неоднократно подчеркивала — и мы об этом говорили, — что на подобные действия будет дан ответ. Причем более мощный".При этом Володин отметил, что тот факт, что Соединенные Штаты и их сателлиты разрешили Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории Российской Федерации, подтверждает, что против России воюет НАТО.
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вячеслав володин, россия, ракетные удары
Спецоперация на Украине, Вячеслав Володин, РОССИЯ, ракетные удары
16:34 22.11.2024 (обновлено: 16:57 22.11.2024)
 
Володин пригрозил мощным ответом на удары западными ракетами

Володин: РФ даст более мощный ответ на удары западными ракетами по ее объектам

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия даст более мощный ответ на удары американскими и британскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Отметив, что по российским военным объектам в Курской и Брянской областях были нанесены удары ракетами производства Соединенных Штатов и Британии, спикер ГД напомнил: "Российская Федерация неоднократно подчеркивала — и мы об этом говорили, — что на подобные действия будет дан ответ. Причем более мощный".
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При этом Володин отметил, что тот факт, что Соединенные Штаты и их сателлиты разрешили Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории Российской Федерации, подтверждает, что против России воюет НАТО.
 
Спецоперация на УкраинеВячеслав ВолодинРОССИЯракетные удары
 
 
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