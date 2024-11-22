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Володин пригрозил мощным ответом на удары западными ракетами

Володин пригрозил мощным ответом на удары западными ракетами - 22.11.2024, ПРАЙМ

Володин пригрозил мощным ответом на удары западными ракетами

Россия даст более мощный ответ на удары американскими и британскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Такое заявление в своем... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T16:34+0300

2024-11-22T16:34+0300

2024-11-22T16:57+0300

спецоперация на украине

вячеслав володин

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия даст более мощный ответ на удары американскими и британскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Отметив, что по российским военным объектам в Курской и Брянской областях были нанесены удары ракетами производства Соединенных Штатов и Британии, спикер ГД напомнил: "Российская Федерация неоднократно подчеркивала — и мы об этом говорили, — что на подобные действия будет дан ответ. Причем более мощный".При этом Володин отметил, что тот факт, что Соединенные Штаты и их сателлиты разрешили Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории Российской Федерации, подтверждает, что против России воюет НАТО.

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вячеслав володин, россия, ракетные удары