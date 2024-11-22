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На Украине выразили надежду на получение $4,8 миллиарда от Всемирного банка

На Украине выразили надежду на получение $4,8 миллиарда от Всемирного банка - 22.11.2024, ПРАЙМ

На Украине выразили надежду на получение $4,8 миллиарда от Всемирного банка

Украина надеется получить от Всемирного банка 4,8 миллиарда долларов, как утверждается, средства потратят на ключевые социальные и гуманитарные программы,... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T14:47+0300

2024-11-22T14:47+0300

2024-11-22T14:47+0300

украина

всемирный банк

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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Украина надеется получить от Всемирного банка 4,8 миллиарда долларов, как утверждается, средства потратят на ключевые социальные и гуманитарные программы, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании кабмина. "Принимаем решение, которое позволит Украине получить 4,8 миллиарда долларов в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Средства будут направлены на ключевые социальные и гуманитарные программы", - сказал он, видео с заседания опубликовано в Telegram-канале премьера. Шмыгаль напомнил, что с февраля 2022 года Украина получила более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, всемирный банк