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На Украине выразили надежду на получение $4,8 миллиарда от Всемирного банка
На Украине выразили надежду на получение $4,8 миллиарда от Всемирного банка - 22.11.2024, ПРАЙМ
На Украине выразили надежду на получение $4,8 миллиарда от Всемирного банка
Украина надеется получить от Всемирного банка 4,8 миллиарда долларов, как утверждается, средства потратят на ключевые социальные и гуманитарные программы,... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:47+0300
2024-11-22T14:47+0300
2024-11-22T14:47+0300
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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Украина надеется получить от Всемирного банка 4,8 миллиарда долларов, как утверждается, средства потратят на ключевые социальные и гуманитарные программы, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании кабмина. "Принимаем решение, которое позволит Украине получить 4,8 миллиарда долларов в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Средства будут направлены на ключевые социальные и гуманитарные программы", - сказал он, видео с заседания опубликовано в Telegram-канале премьера. Шмыгаль напомнил, что с февраля 2022 года Украина получила более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20241119/bayden-852922990.html
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украина, всемирный банк
На Украине выразили надежду на получение $4,8 миллиарда от Всемирного банка
Шмыгаль: Украина надеется получить от Всемирного банка $4,8 млрд на соцпрограммы
МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Украина надеется получить от Всемирного банка 4,8 миллиарда долларов, как утверждается, средства потратят на ключевые социальные и гуманитарные программы, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании кабмина.
"Принимаем решение, которое позволит Украине получить 4,8 миллиарда долларов в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Средства будут направлены на ключевые социальные и гуманитарные программы", - сказал он, видео с заседания опубликовано в Telegram-канале премьера.
Шмыгаль напомнил, что с февраля 2022 года Украина получила более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Байден намерен обеспечить допфинансирование Всемирного банка и МВФ