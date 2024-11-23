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Европу предупредили о кризисе с СПГ на фоне санкций против Газпромбанка

Европу предупредили о кризисе с СПГ на фоне санкций против Газпромбанка - 23.11.2024, ПРАЙМ

Европу предупредили о кризисе с СПГ на фоне санкций против Газпромбанка

Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T12:56+0300

2024-11-23T12:56+0300

2024-11-23T12:56+0300

энергетика

газпромбанк

европа

спг

санкции против рф

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против Газпромбанка, сообщает агентство Bloomberg. По словам агентства, в этом году цены на газ выросли на 45% на фоне усиления напряженной ситуации в конфликте на Украине. Запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос на газ вырос из-за холодных температур. "Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки нового энергетического кризиса в Европе.... Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и которые, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены (на газ - ред.)", - отмечает Bloomberg. Одним из факторов, которые могут привести к газовому кризису, агентство называет санкции США против Газпромбанка, которые повышают риск прекращения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу. Агентство добавляет опасения, что поставки газа в Европу могут прекратиться до истечения договора о транзите российского газа в Европу через Украину в конце 2024 года. "Санкции (против Газпромбанка - ред.) означают, что поставки газа могут прекратиться до этого момента (истечения договора - ред.)", - считает Блумберг. Агентство добавляет, что цены на газ отражают возможную потерю части оставшихся дешевых путей поставок из России, холодную зиму и задержки дополнительных поставок СПГ из США. Блумберг также предполагает, что цены на газ в Европе следующим летом, когда газ должен быть достаточно дешевым для пополнения хранилищ, будут выше, чем следующей зимой. По словам агентства, чем ниже будут уровни хранения газа этой зимой, тем сложнее будет пополнять запасы. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом". Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак. Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России, сообщила ранее кредитная организация. Санкции США против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.

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газпромбанк, европа, спг, санкции против рф