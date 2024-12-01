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В США назвали глупостью решение НАТО отправлять войска на Украину

В США назвали глупостью решение НАТО отправлять войска на Украину - 01.12.2024, ПРАЙМ

В США назвали глупостью решение НАТО отправлять войска на Украину

Североатлантический альянс совершает глупость на Украине после удара российских вооруженных сил по иностранным военным специалистам. Об этом в социальной сети Х | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T11:24+0300

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россия

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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Североатлантический альянс совершает глупость на Украине после удара российских вооруженных сил по иностранным военным специалистам. Об этом в социальной сети Х написал эксперт из США Уилл Шрайвер."Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине "сезон открыт". Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость", — сообщается в посте.Ранее российское Министерство обороны говорило, что в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, большая часть из которых являются американцами. Также в ведомстве уточнили, что ударом ракеты "Искандер" было ликвидировано 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами.

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россия, украина, нато