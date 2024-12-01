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В США назвали глупостью решение НАТО отправлять войска на Украину
В США назвали глупостью решение НАТО отправлять войска на Украину - 01.12.2024, ПРАЙМ
В США назвали глупостью решение НАТО отправлять войска на Украину
Североатлантический альянс совершает глупость на Украине после удара российских вооруженных сил по иностранным военным специалистам. Об этом в социальной сети Х | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T11:24+0300
2024-12-01T11:24+0300
2024-12-01T11:25+0300
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Североатлантический альянс совершает глупость на Украине после удара российских вооруженных сил по иностранным военным специалистам. Об этом в социальной сети Х написал эксперт из США Уилл Шрайвер."Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине "сезон открыт". Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость", — сообщается в посте.Ранее российское Министерство обороны говорило, что в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, большая часть из которых являются американцами. Также в ведомстве уточнили, что ударом ракеты "Искандер" было ликвидировано 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами.
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россия, украина, нато
В США назвали глупостью решение НАТО отправлять войска на Украину
Военный аналитик Шрайвер заявил о глупости НАТО после удара ВС России
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ.
Североатлантический альянс совершает глупость на Украине после удара российских вооруженных сил по иностранным военным специалистам. Об этом в социальной сети Х
написал эксперт из США Уилл Шрайвер.
"Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине "сезон открыт". Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость", — сообщается в посте.
Ранее российское Министерство обороны говорило, что в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, большая часть из которых являются американцами. Также в ведомстве уточнили, что ударом ракеты "Искандер" было ликвидировано 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами.
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