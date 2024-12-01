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Россия может определять квоты в зонах действия международных договоров
Россия может определять квоты в зонах действия международных договоров - 01.12.2024, ПРАЙМ
Россия может определять квоты в зонах действия международных договоров
Российские власти теперь могут определять квоты (общий допустимый улов, ОДУ) в районах действия международных договоров в случае отсутствия решений... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T00:21+0300
2024-12-01T00:21+0300
2024-12-01T00:21+0300
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владимир путин
росрыболовство
минсельхоз
госдума
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Российские власти теперь могут определять квоты (общий допустимый улов, ОДУ) в районах действия международных договоров в случае отсутствия решений наднациональных регуляторов.
Соответствующую поправку в законодательство в конце мая этого года одобрила Госдума и подписал президент Владимир Путин. В начале октября правительство утвердило порядок ведения такого промысла. При этом ряд полномочий переходит от Росрыболовства к Минсельхозу – в том числе по установлению общего допустимого улова водных биоресурсов и перечня их видов, в отношении которых устанавливается такой лимит, для каждого рыбохозяйственного бассейна.
Как отмечалось в пояснительной записке к документу, в 2023 году в исключительных экономических зонах других государств, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 562,8 тысячи тонн водных биоресурсов. Однако на фоне геополитического и санкционного давления эффективность промысла снижается, так что требуются новые подходы к его организации в удаленных районах Мирового океана.
До 1 декабря объем российской квоты определяется в рамках международных сессий стран, осуществляющих промысел в этих районах.
Согласно документу, правительство РФ теперь устанавливает порядок определения и утверждения ОДУ в районах действия международных договоров, Минсельхоз - ОДУ, а Росрыболовство (по согласованию с МИД России) – перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых он устанавливается.
В районах же действия международных договоров виды и объемы добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ на конкретный календарный год в случае отсутствия решений межгосударственных органов по ним будут определяться в порядке, установленном кабмином - он вступил в силу с 1 декабря.
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россия, рф, москва, владимир путин, росрыболовство, минсельхоз, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Росрыболовство, Минсельхоз, Госдума
Россия может определять квоты в зонах действия международных договоров
Россия может определять квоты в районах действия международных договоров
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Российские власти теперь могут определять квоты (общий допустимый улов, ОДУ) в районах действия международных договоров в случае отсутствия решений наднациональных регуляторов.
Соответствующую поправку в законодательство в конце мая этого года одобрила Госдума и подписал президент Владимир Путин. В начале октября правительство утвердило порядок ведения такого промысла. При этом ряд полномочий переходит от Росрыболовства к Минсельхозу – в том числе по установлению общего допустимого улова водных биоресурсов и перечня их видов, в отношении которых устанавливается такой лимит, для каждого рыбохозяйственного бассейна.
Как отмечалось в пояснительной записке к документу, в 2023 году в исключительных экономических зонах других государств, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 562,8 тысячи тонн водных биоресурсов. Однако на фоне геополитического и санкционного давления эффективность промысла снижается, так что требуются новые подходы к его организации в удаленных районах Мирового океана.
До 1 декабря объем российской квоты определяется в рамках международных сессий стран, осуществляющих промысел в этих районах.
Согласно документу, правительство РФ теперь устанавливает порядок определения и утверждения ОДУ в районах действия международных договоров, Минсельхоз - ОДУ, а Росрыболовство (по согласованию с МИД России) – перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых он устанавливается.
В районах же действия международных договоров виды и объемы добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ на конкретный календарный год в случае отсутствия решений межгосударственных органов по ним будут определяться в порядке, установленном кабмином - он вступил в силу с 1 декабря.