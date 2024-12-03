https://1prime.ru/20241203/rynok-aktsiy-853273381.html
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 03.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торгов вторника снижается на 0,19%, следует из данных Московской биржи. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T10:10+0300
2024-12-03T10:10+0300
2024-12-03T10:10+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника снижается на 0,19%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понижается на 0,19%, до 2 581,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 815,44 пункта.
https://1prime.ru/20241202/aktsii-853261224.html
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РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается в пределах процента в начале торгового дня
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника снижается на 0,19%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понижается на 0,19%, до 2 581,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 815,44 пункта.
Российский рынок акций продемонстрировал рост