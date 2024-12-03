https://1prime.ru/20241203/rynok-aktsiy-853273381.html

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 03.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций в начале торгов вторника снижается на 0,19%, следует из данных Московской биржи. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T10:10+0300

2024-12-03T10:10+0300

2024-12-03T10:10+0300

россия

российский рынок акций

биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83285/34/832853427_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4fda21677b55cfc4fa5e6ab2360fb14f.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника снижается на 0,19%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понижается на 0,19%, до 2 581,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 815,44 пункта.

https://1prime.ru/20241202/aktsii-853261224.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российский рынок акций, биржа