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ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций - 03.12.2024, ПРАЙМ
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ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций
ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций - 03.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций
Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:51+0300
2024-12-03T12:07+0300
банк россии
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Мы не разделяем это мнение", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях экспертов к ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки.
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Банк России, ставка
11:51 03.12.2024 (обновлено: 12:07 03.12.2024)
 
ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций

Заботкин: ЦБ не разделяет мнение о необходимости валютных интервенций

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Мы не разделяем это мнение", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях экспертов к ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки.
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