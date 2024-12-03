https://1prime.ru/20241203/tsb-853288940.html
ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций
ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций - 03.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций
Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:51+0300
2024-12-03T11:51+0300
2024-12-03T12:07+0300
банк россии
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/51/841405184_0:72:2049:1225_1920x0_80_0_0_2fd45c1e63979f3e92dd543279ab6648.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Мы не разделяем это мнение", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях экспертов к ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки.
https://1prime.ru/20241203/stavka-853270457.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/51/841405184_161:0:1888:1295_1920x0_80_0_0_011425852b647c10678e663ff0b73afe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставка
ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций
Заботкин: ЦБ не разделяет мнение о необходимости валютных интервенций
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Мы не разделяем это мнение", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях экспертов к ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки.
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки