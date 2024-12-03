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ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций

ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций - 03.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ не согласился с мнением о необходимости валютных интервенций

Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T11:51+0300

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банк россии

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Мы не разделяем это мнение", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях экспертов к ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки.

https://1prime.ru/20241203/stavka-853270457.html

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