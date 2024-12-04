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России удалось сохранить авиапарк, несмотря на санкции, заявил Мишустин

России удалось сохранить авиапарк, несмотря на санкции, заявил Мишустин - 04.12.2024, ПРАЙМ

России удалось сохранить авиапарк, несмотря на санкции, заявил Мишустин

России удалось сохранить авиационный парк, уникальные трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, несмотря на действующие в ее отношении... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:21+0300

2024-12-04T15:21+0300

2024-12-04T15:21+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. России удалось сохранить авиационный парк, уникальные трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, несмотря на действующие в ее отношении санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на действующие против отрасли санкции, удалось сохранить как уникальные трудовые коллективы, так и авиационный парк и продолжить стабильную работу", - сказал Мишустин на совещании с правительством. Он отметил, что рост перевозок пассажиров в 2023 году приблизился к 11%, и в первой половине 2024 года такая динамика сохранилась – зафиксирован рост на уровне почти 8%.

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россия, михаил мишустин