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России удалось сохранить авиапарк, несмотря на санкции, заявил Мишустин
России удалось сохранить авиапарк, несмотря на санкции, заявил Мишустин - 04.12.2024, ПРАЙМ
России удалось сохранить авиапарк, несмотря на санкции, заявил Мишустин
России удалось сохранить авиационный парк, уникальные трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, несмотря на действующие в ее отношении... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:21+0300
2024-12-04T15:21+0300
2024-12-04T15:21+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. России удалось сохранить авиационный парк, уникальные трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, несмотря на действующие в ее отношении санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на действующие против отрасли санкции, удалось сохранить как уникальные трудовые коллективы, так и авиационный парк и продолжить стабильную работу", - сказал Мишустин на совещании с правительством. Он отметил, что рост перевозок пассажиров в 2023 году приблизился к 11%, и в первой половине 2024 года такая динамика сохранилась – зафиксирован рост на уровне почти 8%.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
России удалось сохранить авиапарк, несмотря на санкции, заявил Мишустин
Мишустин: РФ удалось сохранить авиапарк, несмотря на санкции в отношении отрасли
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. России удалось сохранить авиационный парк, уникальные трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, несмотря на действующие в ее отношении санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на действующие против отрасли санкции, удалось сохранить как уникальные трудовые коллективы, так и авиационный парк и продолжить стабильную работу", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Он отметил, что рост перевозок пассажиров в 2023 году приблизился к 11%, и в первой половине 2024 года такая динамика сохранилась – зафиксирован рост на уровне почти 8%.
Названа доля Airbus A320 neo в российском авиапарке