https://1prime.ru/20241204/ekonomika-853322738.html
Российская экономика демонстрирует структурные изменения, заявил Путин
Российская экономика демонстрирует структурные изменения, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
Российская экономика демонстрирует структурные изменения, заявил Путин
Российская экономика не только преобразилась, но и показывает структурные изменения. Об этом заявил в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:38+0300
2024-12-04T15:38+0300
2024-12-04T15:52+0300
экономика
россия
владимир путин
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172494_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_1c636f9e2d4b222f27b6c2bc5b7ab4e8.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская экономика не только преобразилась, но и показывает структурные изменения. Об этом заявил в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что после сложного периода российская экономика "не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным, самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года".По словам главы государства, отечественная обрабатывающая промышленность демонстрирует положительную динамику по итогам января-октября, в том числе опережающими темпами растут автопром и машиностроение."В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%, это хорошо известно. А за январь-октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства в секторах с добавленной стоимостью. Так, за 10 месяцев наша обрабатывающая промышленность прибавила более 8%, точнее 8,1%. В том числе опережающие темпы демонстрируют автопром и машиностроение", - сказал он.Ранее Минпромторг РФ сообщал, что наиболее высокие темпы роста по итогам десяти месяцев наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19%).Однако из-за изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий, заявляли в министерстве.Путин также отметил, что рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе РФ. За январь-октябрь 2024 года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллиона рублей, добавил он.
https://1prime.ru/20241204/putin-853323305.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172494_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_f2ac7fef646d18d33e666242be8449c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экономика РФ
Российская экономика демонстрирует структурные изменения, заявил Путин
Путин: экономика РФ преобразилась и демонстрирует структурные изменения
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская экономика не только преобразилась, но и показывает структурные изменения. Об этом заявил в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что после сложного периода российская экономика "не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным, самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года".
По словам главы государства, отечественная обрабатывающая промышленность демонстрирует положительную динамику по итогам января-октября, в том числе опережающими темпами растут автопром и машиностроение.
"В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%, это хорошо известно. А за январь-октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства в секторах с добавленной стоимостью. Так, за 10 месяцев наша обрабатывающая промышленность прибавила более 8%, точнее 8,1%. В том числе опережающие темпы демонстрируют автопром и машиностроение", - сказал он.
Ранее Минпромторг РФ сообщал, что наиболее высокие темпы роста по итогам десяти месяцев наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19%).
Однако из-за изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий, заявляли в министерстве.
Путин также отметил, что рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе РФ. За январь-октябрь 2024 года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллиона рублей, добавил он.
Путин заявил о росте инвестиций в Россию третий год подряд