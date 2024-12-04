https://1prime.ru/20241204/ekonomika-853322738.html

Российская экономика демонстрирует структурные изменения, заявил Путин

Российская экономика демонстрирует структурные изменения, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ

Российская экономика демонстрирует структурные изменения, заявил Путин

Российская экономика не только преобразилась, но и показывает структурные изменения. Об этом заявил в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:38+0300

2024-12-04T15:38+0300

2024-12-04T15:52+0300

экономика

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская экономика не только преобразилась, но и показывает структурные изменения. Об этом заявил в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что после сложного периода российская экономика "не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным, самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года".По словам главы государства, отечественная обрабатывающая промышленность демонстрирует положительную динамику по итогам января-октября, в том числе опережающими темпами растут автопром и машиностроение."В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%, это хорошо известно. А за январь-октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства в секторах с добавленной стоимостью. Так, за 10 месяцев наша обрабатывающая промышленность прибавила более 8%, точнее 8,1%. В том числе опережающие темпы демонстрируют автопром и машиностроение", - сказал он.Ранее Минпромторг РФ сообщал, что наиболее высокие темпы роста по итогам десяти месяцев наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19%).Однако из-за изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий, заявляли в министерстве.Путин также отметил, что рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе РФ. За январь-октябрь 2024 года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллиона рублей, добавил он.

https://1prime.ru/20241204/putin-853323305.html

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россия, владимир путин, экономика рф