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Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/ekonomika-853325762.html
Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин
Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин
Рост экономики России в этом году составит около четырех процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:18+0300
2024-12-04T16:23+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России в этом году составит около четырех процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин."Рост экономики России... в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4%: 3,9%, а может быть и 4%", - отметил президент в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".Путин также отметил, что для европейской экономики разрыв связей с Россией создал сложности. Это влияет не только на потерю доступа к стабильным российским энергоресурсам по приемлемой цене, но и на невозможность продажи продукции на российском рынке, поставки комплектующих и использование логистических маршрутов.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
16:18 04.12.2024 (обновлено: 16:23 04.12.2024)
 
Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин

Путин: рост экономики России в 2024 году составит около 4%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России в этом году составит около четырех процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.
"Рост экономики России... в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4%: 3,9%, а может быть и 4%", - отметил президент в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Путин также отметил, что для европейской экономики разрыв связей с Россией создал сложности. Это влияет не только на потерю доступа к стабильным российским энергоресурсам по приемлемой цене, но и на невозможность продажи продукции на российском рынке, поставки комплектующих и использование логистических маршрутов.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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