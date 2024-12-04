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Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин

Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ

Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин

Рост экономики России в этом году составит около четырех процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T16:18+0300

2024-12-04T16:18+0300

2024-12-04T16:23+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России в этом году составит около четырех процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин."Рост экономики России... в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4%: 3,9%, а может быть и 4%", - отметил президент в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".Путин также отметил, что для европейской экономики разрыв связей с Россией создал сложности. Это влияет не только на потерю доступа к стабильным российским энергоресурсам по приемлемой цене, но и на невозможность продажи продукции на российском рынке, поставки комплектующих и использование логистических маршрутов.

https://1prime.ru/20241204/rossiya-853316099.html

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россия, владимир путин