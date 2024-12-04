https://1prime.ru/20241204/ekonomika-853325762.html
Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин
Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин
Рост экономики России в этом году составит около четырех процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:18+0300
2024-12-04T16:18+0300
2024-12-04T16:23+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853326224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_369dbd101c783a33e75c02e6f2de5fdf.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России в этом году составит около четырех процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин."Рост экономики России... в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4%: 3,9%, а может быть и 4%", - отметил президент в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".Путин также отметил, что для европейской экономики разрыв связей с Россией создал сложности. Это влияет не только на потерю доступа к стабильным российским энергоресурсам по приемлемой цене, но и на невозможность продажи продукции на российском рынке, поставки комплектующих и использование логистических маршрутов.
https://1prime.ru/20241204/rossiya-853316099.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853326224_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0fd81f5b294de2afe950778bd157a0b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Рост экономики России в 2024 году составит около 4%, заявил Путин
Путин: рост экономики России в 2024 году составит около 4%
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России в этом году составит около четырех процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.
"Рост экономики России... в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4%: 3,9%, а может быть и 4%", - отметил президент в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Путин также отметил, что для европейской экономики разрыв связей с Россией создал сложности. Это влияет не только на потерю доступа к стабильным российским энергоресурсам по приемлемой цене, но и на невозможность продажи продукции на российском рынке, поставки комплектующих и использование логистических маршрутов.
ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП России