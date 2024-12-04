https://1prime.ru/20241204/kamchatka-853303956.html

На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета

На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета - 04.12.2024, ПРАЙМ

На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета

На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков возгорания, сообщает пресс-служба "Камчатского авиационного... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T03:45+0300

2024-12-04T03:45+0300

2024-12-04T03:45+0300

бизнес

камчатка

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853303956.jpg?1733273116

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – ПРАЙМ. На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков возгорания, сообщает пресс-служба "Камчатского авиационного предприятия". "Экипаж ЯК-40 рейса, следовавшего по маршруту Палана - Петропавловск-Камчатский, доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным - возгорания не было", - говорится в сообщении. На месте работают специалисты авиационно-технической базы "Камчатского авиапредприятия", которые проводят осмотр ЯК-40. Они выявляют причину срабатывания сигнализации. Результаты обследования будут направлены в Камчатское управление Росавиации для проведения расследования и дальнейшего решения об эксплуатации воздушного судна. На данный момент все пассажиры самолета доставлены другим транспортом из Паланы в Петропавловск-Камчатский.

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, камчатка, росавиация