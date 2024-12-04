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На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета
На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета - 04.12.2024, ПРАЙМ
На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета
На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков возгорания, сообщает пресс-служба "Камчатского авиационного... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T03:45+0300
2024-12-04T03:45+0300
2024-12-04T03:45+0300
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – ПРАЙМ. На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков возгорания, сообщает пресс-служба "Камчатского авиационного предприятия".
"Экипаж ЯК-40 рейса, следовавшего по маршруту Палана - Петропавловск-Камчатский, доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным - возгорания не было", - говорится в сообщении.
На месте работают специалисты авиационно-технической базы "Камчатского авиапредприятия", которые проводят осмотр ЯК-40. Они выявляют причину срабатывания сигнализации. Результаты обследования будут направлены в Камчатское управление Росавиации для проведения расследования и дальнейшего решения об эксплуатации воздушного судна.
На данный момент все пассажиры самолета доставлены другим транспортом из Паланы в Петропавловск-Камчатский.
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бизнес, камчатка, росавиация
Бизнес, КАМЧАТКА, Росавиация
На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета
На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – ПРАЙМ. На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков возгорания, сообщает пресс-служба "Камчатского авиационного предприятия".
"Экипаж ЯК-40 рейса, следовавшего по маршруту Палана - Петропавловск-Камчатский, доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным - возгорания не было", - говорится в сообщении.
На месте работают специалисты авиационно-технической базы "Камчатского авиапредприятия", которые проводят осмотр ЯК-40. Они выявляют причину срабатывания сигнализации. Результаты обследования будут направлены в Камчатское управление Росавиации для проведения расследования и дальнейшего решения об эксплуатации воздушного судна.
На данный момент все пассажиры самолета доставлены другим транспортом из Паланы в Петропавловск-Камчатский.