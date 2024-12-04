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Банк России зафиксировал замедление кредитования компаний

Банк России зафиксировал замедление кредитования компаний - 04.12.2024, ПРАЙМ

Банк России зафиксировал замедление кредитования компаний

ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:59+0300

2024-12-04T10:59+0300

2024-12-04T11:03+0300

банк россии

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".Набиуллина в середине ноября говорила, что Россия сейчас находится в переломной точке, ожидается замедление кредитования, а вслед за этим - замедление инфляции.

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