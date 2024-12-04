https://1prime.ru/20241204/kreditovanie-853312454.html
Банк России зафиксировал замедление кредитования компаний
Банк России зафиксировал замедление кредитования компаний - 04.12.2024, ПРАЙМ
Банк России зафиксировал замедление кредитования компаний
ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:59+0300
2024-12-04T10:59+0300
2024-12-04T11:03+0300
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ea8f7a2fbed5b093bf5e585fef96d872.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".Набиуллина в середине ноября говорила, что Россия сейчас находится в переломной точке, ожидается замедление кредитования, а вслед за этим - замедление инфляции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_7146f3002d57043d8b054b1246f93048.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Банк России зафиксировал замедление кредитования компаний
Набиуллина: ЦБ отметил замедление кредитования, в том числе корпоративного
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит по оперативным данным замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Набиуллина в середине ноября говорила, что Россия сейчас находится в переломной точке, ожидается замедление кредитования, а вслед за этим - замедление инфляции.