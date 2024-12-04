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Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг
Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг - 04.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:42+0300
2024-12-04T14:46+0300
экономика
россия
правительство
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от граждан получает Роспотребнадзор."Сегодня у нас очень важный вопрос стоит о навязывании гражданам разных услуг или товаров", - сказал Мишустин на заседании правительства.Премьер отметил, что власти уже предприняли ряд шагов для регулирования данной сферы, так с прошлого года кредитным компаниям запрещено принуждать к приобретению услуг страховых компаний в приоритетном порядке, кроме того, в кодекс об административных правонарушениях введены штрафы за вынуждение граждан приобретать дополнительные товары."В то же время, люди продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушения своих прав", - подчеркнул Мишустин.
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россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
14:42 04.12.2024 (обновлено: 14:46 04.12.2024)
 
Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг

Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от граждан получает Роспотребнадзор.
"Сегодня у нас очень важный вопрос стоит о навязывании гражданам разных услуг или товаров", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Премьер отметил, что власти уже предприняли ряд шагов для регулирования данной сферы, так с прошлого года кредитным компаниям запрещено принуждать к приобретению услуг страховых компаний в приоритетном порядке, кроме того, в кодекс об административных правонарушениях введены штрафы за вынуждение граждан приобретать дополнительные товары.
"В то же время, люди продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушения своих прав", - подчеркнул Мишустин.
 
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