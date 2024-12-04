https://1prime.ru/20241204/mishustin-853320450.html
Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг
Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг - 04.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:42+0300
2024-12-04T14:42+0300
2024-12-04T14:46+0300
экономика
россия
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848683927_0:47:2676:1552_1920x0_80_0_0_654ae1e18b995cda42d51f4c27c4a628.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от граждан получает Роспотребнадзор."Сегодня у нас очень важный вопрос стоит о навязывании гражданам разных услуг или товаров", - сказал Мишустин на заседании правительства.Премьер отметил, что власти уже предприняли ряд шагов для регулирования данной сферы, так с прошлого года кредитным компаниям запрещено принуждать к приобретению услуг страховых компаний в приоритетном порядке, кроме того, в кодекс об административных правонарушениях введены штрафы за вынуждение граждан приобретать дополнительные товары."В то же время, люди продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушения своих прав", - подчеркнул Мишустин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848683927_132:0:2644:1884_1920x0_80_0_0_70c50c06feeced26f46ac28d44ff5873.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг
Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от граждан получает Роспотребнадзор.
"Сегодня у нас очень важный вопрос стоит о навязывании гражданам разных услуг или товаров", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Премьер отметил, что власти уже предприняли ряд шагов для регулирования данной сферы, так с прошлого года кредитным компаниям запрещено принуждать к приобретению услуг страховых компаний в приоритетном порядке, кроме того, в кодекс об административных правонарушениях введены штрафы за вынуждение граждан приобретать дополнительные товары.
"В то же время, люди продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушения своих прав", - подчеркнул Мишустин.