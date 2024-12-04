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Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг

Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг - 04.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин предложил обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:42+0300

2024-12-04T14:42+0300

2024-12-04T14:46+0300

экономика

россия

правительство

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам различных услуг или товаров, отметив, что соответствующие жалобы от граждан получает Роспотребнадзор."Сегодня у нас очень важный вопрос стоит о навязывании гражданам разных услуг или товаров", - сказал Мишустин на заседании правительства.Премьер отметил, что власти уже предприняли ряд шагов для регулирования данной сферы, так с прошлого года кредитным компаниям запрещено принуждать к приобретению услуг страховых компаний в приоритетном порядке, кроме того, в кодекс об административных правонарушениях введены штрафы за вынуждение граждан приобретать дополнительные товары."В то же время, люди продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушения своих прав", - подчеркнул Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство