https://1prime.ru/20241204/mosbirzha-853320845.html
Названа сумма, которую физлица вложили в фондовый рынок Мосбиржи в ноябре
Названа сумма, которую физлица вложили в фондовый рынок Мосбиржи в ноябре - 04.12.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, которую физлица вложили в фондовый рынок Мосбиржи в ноябре
Частные инвесторы в ноябре вложили 97,5 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Московской бирже, а число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:56+0300
2024-12-04T14:56+0300
2024-12-04T14:56+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
мосбиржа
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Частные инвесторы в ноябре вложили 97,5 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Московской бирже, а число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, выросло на 493 тысячи человек, до 34,7 миллиона, говорится в сообщении биржи. "Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в ноябре составил 97,5 миллиарда рублей. Из них в облигации вложено 46,1 миллиарда рублей, в БПИФы – 57,8 миллиарда рублей. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 миллиарда рублей", - указывает биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября составило 34,7 миллиона (плюс 493 тысяч за ноябрь), ими открыто 63,2 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже в ноябре заключали 3,7 миллиона частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 75,8%, в объеме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%, также говорится в сообщении. Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (16%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), "Яндекса" (5%), акции "Норникеля" (5%), "Т-технологий" (5%) и "Полюса" (4%). Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,92 миллиона (плюс 33,7 тысячи за ноябрь). Торговый оборот на счетах ИИС в ноябре составил 265,3 миллиарда рублей. В структуре оборота 66% - сделки с акциями, 11% - с облигациями и 23% - с паями фондов.
https://1prime.ru/20241202/torgi-853261838.html
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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа
Названа сумма, которую физлица вложили в фондовый рынок Мосбиржи в ноябре
Мосбиржа: физлица в ноябре вложили в инструменты фондового рынка 97,5 млрд руб
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Частные инвесторы в ноябре вложили 97,5 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Московской бирже, а число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, выросло на 493 тысячи человек, до 34,7 миллиона, говорится в сообщении биржи.
"Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в ноябре составил 97,5 миллиарда рублей. Из них в облигации вложено 46,1 миллиарда рублей, в БПИФы – 57,8 миллиарда рублей. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 миллиарда рублей", - указывает биржа.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября составило 34,7 миллиона (плюс 493 тысяч за ноябрь), ими открыто 63,2 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже в ноябре заключали 3,7 миллиона частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 75,8%, в объеме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%, также говорится в сообщении.
Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (16%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), "Яндекса" (5%), акции "Норникеля" (5%), "Т-технологий" (5%) и "Полюса" (4%).
Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,92 миллиона (плюс 33,7 тысячи за ноябрь). Торговый оборот на счетах ИИС в ноябре составил 265,3 миллиарда рублей. В структуре оборота 66% - сделки с акциями, 11% - с облигациями и 23% - с паями фондов.
Мосбиржа намерена возобновить утренние торги