https://1prime.ru/20241204/mosbirzha-853320845.html

Названа сумма, которую физлица вложили в фондовый рынок Мосбиржи в ноябре

Названа сумма, которую физлица вложили в фондовый рынок Мосбиржи в ноябре - 04.12.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, которую физлица вложили в фондовый рынок Мосбиржи в ноябре

Частные инвесторы в ноябре вложили 97,5 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Московской бирже, а число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:56+0300

2024-12-04T14:56+0300

2024-12-04T14:56+0300

экономика

российский рынок акций

биржевые торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Частные инвесторы в ноябре вложили 97,5 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Московской бирже, а число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, выросло на 493 тысячи человек, до 34,7 миллиона, говорится в сообщении биржи. "Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в ноябре составил 97,5 миллиарда рублей. Из них в облигации вложено 46,1 миллиарда рублей, в БПИФы – 57,8 миллиарда рублей. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 миллиарда рублей", - указывает биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября составило 34,7 миллиона (плюс 493 тысяч за ноябрь), ими открыто 63,2 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже в ноябре заключали 3,7 миллиона частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 75,8%, в объеме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%, также говорится в сообщении. Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (16%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), "Яндекса" (5%), акции "Норникеля" (5%), "Т-технологий" (5%) и "Полюса" (4%). Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,92 миллиона (плюс 33,7 тысячи за ноябрь). Торговый оборот на счетах ИИС в ноябре составил 265,3 миллиарда рублей. В структуре оборота 66% - сделки с акциями, 11% - с облигациями и 23% - с паями фондов.

https://1prime.ru/20241202/torgi-853261838.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа