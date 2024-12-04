https://1prime.ru/20241204/nato-853318217.html
В НАТО не высказались единогласно за приглашение Украины, заявил Сийярто
В НАТО не высказались единогласно за приглашение Украины, заявил Сийярто - 04.12.2024, ПРАЙМ
В НАТО не высказались единогласно за приглашение Украины, заявил Сийярто
Главы МИД стран НАТО не смогли высказаться единогласно о приглашении Украины в альянс. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами по | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:44+0300
2024-12-04T13:44+0300
2024-12-04T13:44+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Главы МИД стран НАТО не смогли высказаться единогласно о приглашении Украины в альянс. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами по итогам второго дня заседания."Приглашение Украины в НАТО принесло бы не безопасность, а опасность войны между НАТО и Россией. Этой предварительной угрозы удалось избежать, решения о приглашении Украины принято не было", - заметил министр.По словам Сийярто, главы внешнеполитических ведомств не смогли достичь единогласия по этому вопросу.Министр отметил, что статья 10 договора НАТО не относится к Украине, так как она предусматривает приглашение в альянс только тех европейских стран, которые могут внести вклад в безопасность союзников.
https://1prime.ru/20241204/estoniya-853311438.html
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нато, украина, венгрия
Политика, НАТО, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ
В НАТО не высказались единогласно за приглашение Украины, заявил Сийярто
Сийярто: главы МИД стран НАТО не высказались единогласно за приглашение Украины
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Главы МИД стран НАТО не смогли высказаться единогласно о приглашении Украины в альянс. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами по итогам второго дня заседания.
"Приглашение Украины в НАТО принесло бы не безопасность, а опасность войны между НАТО и Россией. Этой предварительной угрозы удалось избежать, решения о приглашении Украины принято не было", - заметил министр.
По словам Сийярто, главы внешнеполитических ведомств не смогли достичь единогласия по этому вопросу.
Министр отметил, что статья 10 договора НАТО не относится к Украине, так как она предусматривает приглашение в альянс только тех европейских стран, которые могут внести вклад в безопасность союзников.
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