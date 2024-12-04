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Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба"
Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба" - 04.12.2024, ПРАЙМ
Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба"
По южной ветви трубопровода "Дружба" в среду в Чехию перестала поступать нефть, журналистам эту информацию подтвердил глава минпромторга страны Лукаш Влчек. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:25+0300
2024-12-04T13:25+0300
2024-12-04T13:25+0300
энергетика
чехия
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ПРАГА, 4 дек – ПРАЙМ. По южной ветви трубопровода "Дружба" в среду в Чехию перестала поступать нефть, журналистам эту информацию подтвердил глава минпромторга страны Лукаш Влчек. "Нам известно об этой ситуации (что в Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба" - ред.), и мы находимся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами", - сказал министр. По южной ветке трубопровода "Дружба" в Чехию поступает 58% нефти. По словам Влчека, Чехия в настоящее время располагает достаточными запасами нефти. "Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов", - сказал министр. И на всякий случай, он готов предложить правительству вариант с использованием запасов нефти из госрезервов. В свою очередь представитель госпредприятия-оператора чешской части нефтепровода "Дружба", Mero, Барбора Пуцова заявила журналистам, что в ближайшее время будет опубликовано сообщение о ситуации с поставками нефти.
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чехия
Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба"
Влчек: нефть перестала поступать в Чехию по южной ветви трубопровода "Дружба"
ПРАГА, 4 дек – ПРАЙМ. По южной ветви трубопровода "Дружба" в среду в Чехию перестала поступать нефть, журналистам эту информацию подтвердил глава минпромторга страны Лукаш Влчек.
"Нам известно об этой ситуации (что в Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба" - ред.), и мы находимся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами", - сказал министр.
По южной ветке трубопровода "Дружба" в Чехию поступает 58% нефти.
По словам Влчека, Чехия в настоящее время располагает достаточными запасами нефти. "Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов", - сказал министр. И на всякий случай, он готов предложить правительству вариант с использованием запасов нефти из госрезервов.
В свою очередь представитель госпредприятия-оператора чешской части нефтепровода "Дружба", Mero, Барбора Пуцова заявила журналистам, что в ближайшее время будет опубликовано сообщение о ситуации с поставками нефти.
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