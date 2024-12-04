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"Что с Востока, то лучше": Путин высказался об отношениях России и Германии
"Что с Востока, то лучше": Путин высказался об отношениях России и Германии - 04.12.2024, ПРАЙМ
"Что с Востока, то лучше": Путин высказался об отношениях России и Германии
Хорошие отношения и взаимопонимание между Россией и Германией были на протяжении многих лет. Об этом в рамках инвестфорума ВТБ "Россия зовет!" заявил президент... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:31+0300
2024-12-04T16:31+0300
2024-12-04T16:31+0300
экономика
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Хорошие отношения и взаимопонимание между Россией и Германией были на протяжении многих лет. Об этом в рамках инвестфорума ВТБ "Россия зовет!" заявил президент России Владимир Путин."Вот теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада: посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали", - подчеркнул российский президент.Путин также отметил, Россия развивает отношения с Китаем независимо от событий в Украине, поскольку Китай является давним торгово-экономическим партнером. Он подчеркнул, что Россия уже давно обратила свое внимание на Восток и Глобальный Юг, следуя глобальным тенденциям развития мировой экономики.
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россия, германия
Экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
"Что с Востока, то лучше": Путин высказался об отношениях России и Германии
Путин: у России с Германией на протяжении десятилетий были хорошие отношения
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Хорошие отношения и взаимопонимание между Россией и Германией были на протяжении многих лет. Об этом в рамках инвестфорума ВТБ "Россия зовет!" заявил президент России Владимир Путин.
"Вот теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада: посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали", - подчеркнул российский президент.
Путин также отметил, Россия развивает отношения с Китаем независимо от событий в Украине, поскольку Китай является давним торгово-экономическим партнером. Он подчеркнул, что Россия уже давно обратила свое внимание на Восток и Глобальный Юг, следуя глобальным тенденциям развития мировой экономики.
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