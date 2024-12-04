https://1prime.ru/20241204/rynok-853306656.html

Импульс к росту угас

Импульс к росту угас - 04.12.2024, ПРАЙМ

Импульс к росту угас

Рынок не удержался на траектории роста. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,82% до отметки 2539,64 п., индекс РТС - на 0,91% до 753,42 п... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T08:46+0300

2024-12-04T08:46+0300

2024-12-04T08:46+0300

экономика

мнения аналитиков

рынок

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рынок не удержался на траектории роста. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,82% до отметки 2539,64 п., индекс РТС - на 0,91% до 753,42 п. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс RGBI торгуется ниже "круглой" отметки 100 п.Котировки Brent заметно выросли в преддверии встречи ОПЕК+, которая запланирована на 5 декабря. В новостном поле появляются сообщения, что альянс экспортеров отсрочит начало увеличения добычи нефти до II квартала 2025 года для поддержания ценовой стабильности на рынке в условиях слабого мирового спроса и увеличения предложения со стороны стран, не входящих в организацию.Общий объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года и составил 124,8 трлн руб. Оборот на рынке акций вырос до 3,2 трлн руб., на рынке облигаций снизился до 2,2 трлн руб., на срочном рынке увеличился до 10 трлн руб., в секции денежного рынка до 95,9 трлн руб. Торговая площадка не публикует информацию по торгам на валютном рынке, хотя можно предположить, что общее снижение объема торгов связано в том числе с сжатием валютной секции ввиду санкций. Тем не менее в январе-ноябре 2024 года объем торгов на 15,2% превышает сопоставимый показатель 2023 года.МГКЛ завершила сделки по приобретению 26 объектов (ломбардов и комиссионных магазинов) в Москве и Московской области за 750 млн руб. Приобретенные отделения будут предоставлять услуги ресейла под брендом "Ресейл Маркет" и выдавать займы под залог ювелирных изделий, меха и техники под брендом "Мосгорломбард". В результате доля МГКЛ на ломбардном рынке Москвы и Московской области увеличилась с 11% до 14%. Кроме того, группа расширила свою розничную сеть на 24% до 135 отделений. В 2024 году МГКЛ показывает впечатляющие темпы роста бизнеса, и M&A сделки позволят компании усилить свое положение на рынке. Вместе с ростом бизнеса есть основания рассчитывать на щедрые дивиденды по итогам 2024 года, которые могут составить порядка 0,22 руб. на акцию, по нашим оценкам. Текущая дивидендная доходность составляет около 10,4%.Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг, а также недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Накануне зампред Банка России отметил, что значимого охлаждения экономики по-прежнему не наблюдается, как и устойчивого замедления инфляции, однако регулятор ожидает, что темпы экономического роста и инфляции в IV квартале станут умереннее. Однако мы полагаем, что заметное ослабление рубля, рост объема промышленного производства, высокие бюджетные расходы и сильный внутренний спрос в условиях сохраняющейся жесткости на рынке труда будут удерживать высокое инфляционное давление в стране.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, рынок