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Рынок требует большего

Рынок требует большего - 04.12.2024, ПРАЙМ

Рынок требует большего

Во вторник, 3 декабря, по итогам дня рубль значительно укрепился против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 2,01%, до 104,50 руб., евро/рубль - на | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T08:45+0300

2024-12-04T08:45+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Во вторник, 3 декабря, по итогам дня рубль значительно укрепился против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 2,01%, до 104,50 руб., евро/рубль - на 1,98%, до 109,69 руб., юань/рубль - на 1,16%, до 14,44 руб. Центральный банк установил официальные курсы валют на 4 декабря: доллар - 106,1878 руб., евро – 112,02 руб. После того как курс доллара опустился ниже 105,80 руб., можно говорить о том, что рубль стабилизировался после ослабления на прошлой неделе. Важным фактором стабилизации стала приостановка покупки валюты на внутреннем рынке, что позволило снизить спекулятивное давление на национальную валюту, а также успокаивающие заявления В. Путина, М. Решетникова и А. Аксакова. Компании продолжают адаптироваться к санкционным ограничениям, которые осложняют международные расчеты. Формируются альтернативные платежные каналы, что должно постепенно уменьшить давление на рубль в будущем. На фоне недавнего ослабления рубля Центральный банк рассматривает возможность повышения ключевой ставки. Зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркнул, что решение будет приниматься с учетом совокупности факторов. Ослабление рубля рассматривается как дополнительный проинфляционный фактор, который может увеличить инфляцию на 1,0-1,2 процентного пункта. При таком раскладе ЦБ может рассмотреть сценарий повышения ставки до 23% уже в декабре. Цены на нефть во вторник вечером демонстрируют рост. Рынок ожидает заседание ОПЕК+ 5 декабря, где, вероятно, будет принято решение об отсрочке планируемого увеличения производства нефти из-за сохраняющихся опасений сокращения глобального спроса. Также волатильности рынкам добавило военное положение в Южной Корее. Согласно последним данным, правительство Южной Кореи отменило военное положение, которое было введено президентом Юн Сок Ёлем во вторник. Кабинет министров проголосовал за отмену этой меры. Президент объяснил свое решение о введении военного положения необходимостью защитить страну от антигосударственных сил, которые угрожали демократическим основам. Однако после требований парламента он согласился его отменить и отозвал военнослужащих, которые должны были следить за этим режимом. Военное командование подтвердило, что солдаты вернулись на базы и не замечали увеличения активности со стороны северокорейских военных. В среду, 4 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $73,76. Рост нефтяных котировок - положительный фактор для рубля, тем не менее, пока цена торгуется ниже $76,20, сохраняются риски падения ниже $70 за баррель. Текущая ситуация характеризуется сдержанной стабилизацией рубля на фоне потенциального ужесточения монетарной политики и настороженных ожиданий на нефтяном рынке. Пара доллар/рубль скорректировалась до важной поддержки 104,20 руб. Для рубля и покупателей сегодня важный день. Если курс доллара падает ниже, значит идем ниже к 101,80 руб. Среда должна показать, насколько изменился дисбаланс между спросом и предложением после высказываний Путина в отношении рубля. Не первый раз рубль разворачивается, как только Владимир Путин обращает внимание на динамику курса рубля. Теперь понятно, что слово президента является самым мощным инструментом для стабилизации рубля. Инъекция ЦБ России оказалась действенной. Температуру сбили, но надолго ли, узнаем к концу недели.Индекс Мосбиржи снизился на 1,83%, до 2539,64 п., индекс РТС - на 0,87%, до 753,42 п. Индекс IMOEX перешел в коррекционную фазу после роста на 7,18%, до 2600,28. Следим за уровнем 2535 п. (ключевая поддержка). Если до конца недели цена останется выше, то тогда можно рассмотреть временное восстановление в район 2720 п., не выше. Ее пробой вернет значение индекса к уровню 2350 п. В ходе резких политических событий в Южной Корее, связанных с введением и последующей отменой военного положения, криптовалютный рынок испытал значительную волатильность. Биткоин на южнокорейских биржах быстро обвалился до отметки $66500, после чего восстановился после того, как парламент проголосовал за отмену военного положения.Крупнейшие корейские криптовалютные платформы Bithumb и Upbit временно приостанавливали обслуживание клиентов из-за высокого трафика, вызванного паническими настроениями инвесторов. Политическая неопределенность и напряженность между президентом Юн Сок Ёлем и парламентом оказали существенное влияние на настроения инвесторов, что немедленно отразилось на курсах криптовалют. Сейчас рынок стабилизировался. По итогам дня пара BTCUSDt повысилась на 0,01%, до $95849. Повторюсь, что техническая картина остается благоприятной для продолжения восходящего движения выше $100000.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рынок