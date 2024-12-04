https://1prime.ru/20241204/sholts-853328977.html
Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц
Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц - 04.12.2024, ПРАЙМ
Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц
Отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы невероятной политической слабостью для Германии и все Евросоюза, заявил канлер Германии... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T17:30+0300
2024-12-04T17:30+0300
2024-12-04T17:30+0300
политика
россия
германия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853247373_0:75:2385:1416_1920x0_80_0_0_1b7b7d6efc44a7f3cb1d8eb1d7700ad8.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы невероятной политической слабостью для Германии и все Евросоюза, заявил канлер Германии Олаф Шольц."Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведёт кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", - отметил немецкий лидер в рамках выступления в бундестаге.Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября, главы государств обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Путин сообщил, что стороны обменялись мнениями.
https://1prime.ru/20241203/putin-853270572.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853247373_0:0:2231:1673_1920x0_80_0_0_eba679a469edef4485da57b770e7fad4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц
Шольц: было бы абсурдом и слабостью для ФРГ и ЕС не вести разговоров с Путиным
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы невероятной политической слабостью для Германии и все Евросоюза, заявил канлер Германии Олаф Шольц.
"Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведёт кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", - отметил немецкий лидер в рамках выступления в бундестаге.
Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября, главы государств обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Путин сообщил, что стороны обменялись мнениями.
На Западе раскритиковали Шольца за его послание Путину