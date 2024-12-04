https://1prime.ru/20241204/sholts-853328977.html

Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц

Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц - 04.12.2024, ПРАЙМ

Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц

Отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы невероятной политической слабостью для Германии и все Евросоюза, заявил канлер Германии... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T17:30+0300

2024-12-04T17:30+0300

2024-12-04T17:30+0300

политика

россия

германия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы невероятной политической слабостью для Германии и все Евросоюза, заявил канлер Германии Олаф Шольц."Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведёт кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", - отметил немецкий лидер в рамках выступления в бундестаге.Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября, главы государств обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Путин сообщил, что стороны обменялись мнениями.

https://1prime.ru/20241203/putin-853270572.html

германия

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россия, германия, владимир путин