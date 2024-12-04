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Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц
Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц - 04.12.2024, ПРАЙМ
Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц
Отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы невероятной политической слабостью для Германии и все Евросоюза, заявил канлер Германии... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T17:30+0300
2024-12-04T17:30+0300
политика
россия
германия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы невероятной политической слабостью для Германии и все Евросоюза, заявил канлер Германии Олаф Шольц."Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведёт кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", - отметил немецкий лидер в рамках выступления в бундестаге.Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября, главы государств обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Путин сообщил, что стороны обменялись мнениями.
https://1prime.ru/20241203/putin-853270572.html
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россия, германия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
17:30 04.12.2024
 
Было бы абсурдом для ФРГ не вести разговоров с Путиным, заявил Шольц

Шольц: было бы абсурдом и слабостью для ФРГ и ЕС не вести разговоров с Путиным

© POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генассамблеи ООН
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным был бы невероятной политической слабостью для Германии и все Евросоюза, заявил канлер Германии Олаф Шольц.
"Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведёт кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", - отметил немецкий лидер в рамках выступления в бундестаге.
Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября, главы государств обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Путин сообщил, что стороны обменялись мнениями.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
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