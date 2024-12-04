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США расширили антироссийский санкционный список - 04.12.2024, ПРАЙМ
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США расширили антироссийский санкционный список
США расширили антироссийский санкционный список - 04.12.2024, ПРАЙМ
США расширили антироссийский санкционный список
Вашингтон расширил антироссийский санкционный список, добавив в него пять человек и пять организаций. Об этом сообщил Минфин США. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T18:39+0300
2024-12-04T18:39+0300
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санкции против рф
бизнес
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ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Вашингтон расширил антироссийский санкционный список, добавив в него пять человек и пять организаций. Об этом сообщил Минфин США. В список внесли американские компании, а также фирмы из ОАЭ, Британии и Таиланда. В Госдепе пояснили, что ведомство введет визовые ограничения против "пяти российских чиновников и представителей власти", считая их причастными к якобы нарушениям прав человека.
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сша, санкции против рф, бизнес
Политика, США, санкции против РФ, Бизнес
18:39 04.12.2024
 
США расширили антироссийский санкционный список

США внесли в антироссийский санкционный список пять юридических и физических лиц

© Unsplash/Maria OswaltВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Maria Oswalt
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ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Вашингтон расширил антироссийский санкционный список, добавив в него пять человек и пять организаций. Об этом сообщил Минфин США.
В список внесли американские компании, а также фирмы из ОАЭ, Британии и Таиланда.
В Госдепе пояснили, что ведомство введет визовые ограничения против "пяти российских чиновников и представителей власти", считая их причастными к якобы нарушениям прав человека.
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