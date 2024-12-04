https://1prime.ru/20241204/ssha-853332016.html

США расширили антироссийский санкционный список

США расширили антироссийский санкционный список - 04.12.2024, ПРАЙМ

США расширили антироссийский санкционный список

Вашингтон расширил антироссийский санкционный список, добавив в него пять человек и пять организаций. Об этом сообщил Минфин США. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T18:39+0300

2024-12-04T18:39+0300

2024-12-04T18:39+0300

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ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. Вашингтон расширил антироссийский санкционный список, добавив в него пять человек и пять организаций. Об этом сообщил Минфин США. В список внесли американские компании, а также фирмы из ОАЭ, Британии и Таиланда. В Госдепе пояснили, что ведомство введет визовые ограничения против "пяти российских чиновников и представителей власти", считая их причастными к якобы нарушениям прав человека.

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сша, санкции против рф, бизнес