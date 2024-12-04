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Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну

Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну

2025 года расчеты с использованием цифрового рубля должны быть возможны на всей территории страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках инвестфорума | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T16:11+0300

2024-12-04T16:11+0300

2024-12-04T16:11+0300

экономика

россия

владимир путин

цифровой рубль

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. С 1 июля 2025 года расчеты с использованием цифрового рубля должны быть возможны на всей территории страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках инвестфорума ВТБ "Россия зовет!"."Как и договаривались, со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета. А с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны", - подчеркнул глава государства.Путин также заметил, что уровень цифровизации финансового сектора в России превосходит мировой уровень, что свидетельствует о высокой технологичности отечественной экономики.

https://1prime.ru/20241129/rubl-853207950.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, цифровой рубль