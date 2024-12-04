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Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну
Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну
2025 года расчеты с использованием цифрового рубля должны быть возможны на всей территории страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках инвестфорума | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:11+0300
2024-12-04T16:11+0300
2024-12-04T16:11+0300
экономика
россия
владимир путин
цифровой рубль
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. С 1 июля 2025 года расчеты с использованием цифрового рубля должны быть возможны на всей территории страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках инвестфорума ВТБ "Россия зовет!"."Как и договаривались, со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета. А с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны", - подчеркнул глава государства.Путин также заметил, что уровень цифровизации финансового сектора в России превосходит мировой уровень, что свидетельствует о высокой технологичности отечественной экономики.
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россия, владимир путин, цифровой рубль
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну
Путин: расчеты цифровым рублем с июля 2025 года должны быть по всей стране
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. С 1 июля 2025 года расчеты с использованием цифрового рубля должны быть возможны на всей территории страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках инвестфорума ВТБ "Россия зовет!".
"Как и договаривались, со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета. А с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны", - подчеркнул глава государства.
Путин также заметил, что уровень цифровизации финансового сектора в России превосходит мировой уровень, что свидетельствует о высокой технологичности отечественной экономики.
ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями